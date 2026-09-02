Στην υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» ο Μητσοτάκης - Δείτε live

το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκουγηξγηξη

Στην υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του «ΑΕΝΑΟΝ», του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο προχωράει σήμερα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανοίγοντας οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Σημειώνεται ότι το νέο πρότυπο Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, είναι ένα εμβληματικό έργο αστικής ανάπλασης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Υιοθετεί τις αρχές του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και τον κόσμο, όσον αφορά στην καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. Πρόκειται για ένα κορυφαίο τοπόσημο του Λεκανοπεδίου, που θα αλλάξει τον προσανατολισμό της πρωτεύουσας και των κατοίκων της προς τη θάλασσα, αποτελώντας πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το ΑΕΝΑΟΝ αποτελεί τη Β΄ Φάση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, με τον βασικό πυρήνα της παρέμβασης να αναπτύσσεται σε περίπου 540 στρέμματα. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός μεγάλου παράκτιου πάρκου με πράσινο, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και νέες διαδρομές προς το θαλάσσιο μέτωπο. Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η κοινοπραξία Τέρνα – Μέτκα – Ηλιοχώρα – Ελέμκα, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος με οικονομική προσφορά 241,554 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και έκπτωση 5,50%. Έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Πάρκο σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ. Θα αναπτυχθεί με πολλαπλές εκφάνσεις σε έκταση 541 στρεμμάτων και θα αποτελέσει το κόσμημα του ενοποιημένου παράκτιου μετώπου της Αττικής με την περάτωση του σχετικού περιφερειακού σχεδιασμού.

Θα είναι δημοσίου χαρακτήρα με πλήρη προσβασιμότητα για όλους. Θα έχει «πράσινο» στο 75% της έκτασης, καθώς θα φυτευτούν χιλιάδες δένδρα και θάμνοι στα 343 στρέμματα με το υπόλοιπο 25% του Πάρκου να προσφέρεται για ήπιες πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες με γήπεδα, ποδηλατόδρομους και πολυχώρους άσκησης, κοινωνικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα για παιδιά, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επιμέρους ήπιες εμπορικές χρήσεις. Θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δραστηριότητα των όμορων δήμων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, τόσο για τις τοπικές επιχειρήσεις, όσο και για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Τέλος, το «ΑΕΝΑΟΝ», σε συνάρτηση με το συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών που προβλέπει ο Περιφερειακός σχεδιασμός για τους χώρους του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής, θα οδηγήσουν να δημιουργηθούν «σχεδόν 1.000 στρέμματα ενιαίου παραλιακού χώρου πρασίνου και αναψυχής έως το 2030».