Προσπάθεια για άμυνες στο ΧΑ - Το βλέμμα στις «9» του Stoxx 600

Κατά 0,29% υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης υπό το βάρος μη τραπεζικών blue chips.

Τελ. ενημέρωση 13:55

Στη δίνη της εκτόξευσης των αποδόσεων των ομολόγων και του ράλι των τιμών ενέργειας και πετρελαίου βρίσκονται οι αγορές μετοχών παγκοσμίως, αναμένοντας ωστόσο ένα στίγμα αποκλιμάκωσης στη Μ. Ανατολή προκειμένου να αντιστραφεί πλήρως το κλίμα.

Οι τιμές τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού ναι μεν ενισχύονται, φοβίζοντας τη μάζα, αλλά οι σχηματισμοί παραπέμπουν σε χαμηλότερα υψηλά από αυτά της προηγούμενης κίνησης. Δε αποκλείεται λοιπόν τις αμέσως προσεχείς ημέρες να υπάρξει νεύμα επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν που θα οδηγήσει τις τιμές προς τα 65 - 70 δολάρια το βαρέλι. Στη βάση αυτών μεγάλη ανάσα θα υπάρξει και στην αγορά ομολόγων.

Από την άλλη, το ΧΑ παρότι πιέστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, έχει τα «καύσιμα» για να αντιδράσει, μετά από μια συσσώρευση τριών και πλέον εβδομάδων. Πλέον μετρά αντίστροφα για την αναβάθμιση από FTSE και Stoxx ενώ έπεται του επόμενους μήνες ο ισχυρότερος οίκος, MSCI.

Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ, Jumbo, MOH, ΔΕΗ και Metlen θα εισέλθουν στον STOXX Europe 600, μετά την αναταξινόμησή της Ελλάδας από αναδυόμενη σε αναπτυγμένη Αγορά. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (άνοιγμα 21 Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, τα αποτελέσματα των τραπεζών και των μεγαλύτερων εισηγμένων ήταν άκρως ενθαρρυντικά για τη συνέχεια τη στιγμή που τα επενδυτικά πλάνα τρέχουν με αμείωτη ένταση.

Στα θετικά πως ένας ακόμη ισχυρός επενδυτικός οίκος έρχεται να αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες. Αυτή τη φορά η Morgan Stanley προσθέτει και αναδεικνύει τη μετοχή της Alpha Bank, στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της η Morgan Stanley, βάζοντας στο επίκεντρο της επενδυτικής της στρατηγικής την ισχυρή δυναμική της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προσθέτει την Alpha στις επιλογές της ως mid-cap top pick, καθώς εκτιμά ότι η Ελλάδα εμφανίζει πιθανότατα το ισχυρότερο outlook για την αύξηση των δανείων στην Ευρώπη και ότι η Alpha προσφέρει το πιο ελκυστικό risk-reward μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ο επενδυτικός οίκος αυξάνει τις τιμές στόχους. Για την Alpha Bank, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,50 ευρώ από 5 ευρώ, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 12,30 ευρώ από 11,50 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 7%. Για τη Eurobank ο στόχος ανεβαίνει στα 5,40 ευρώ από 4,90 ευρώ, ή κατά περίπου 10,2%, ενώ για την Εθνική στα 19,30 ευρώ από 17,60 ευρώ, αυξημένος κατά περίπου 9,7%. Αντίθετα, για την CrediaBank ο στόχος μειώνεται στα 1,09 ευρώ από 1,16 ευρώ.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει νέες απώλειες 0,32% στις 2.648,44 μονάδες, με τον FTSE 25 στο -0,24% και τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,35%.

Στις τράπεζες, σημαντικά υψηλότερα κινείται Πειραιώς με κέρδη 2,22%. Από την άλλη, οριακά υψηλότερα 0,12% κινείται η ΕΤΕ στα 16,85 ευρώ με τη στο -1,02% Eurobank. Υψηλότερα κατά 0,88% η Alpha στα 4,586 ευρώ.

Οριακές απώλειες για Κύπρου και Optima.

Από την άλλη έντονες πιέσεις καταγράφονται σε Metlen, που υποχωρεί κατά 1,69% στα 47,78 ευρώ, με την ΜΟΗ κατά 1,45% χαμηλότερα. Υψηλότερα ΕΛΠΕ, Τιτάν και ΔΕΗ.

Ισχυρές απώλειες 0,98% για ΓΕΚ και 1,33% για Cenergy.