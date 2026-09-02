H Νέα Υόρκη θα απαγορεύσει τη χρήση AI στα δημόσια σχολεία έως και την Γ' Γυμνασίου

Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την Γ' Γυμνασίου, δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πόλη της Νέας Υόρκης θα απαγορεύσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τους μαθητές στα δημόσια σχολεία της πόλης έως και την Γ' Γυμνασίου, δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή που γνωρίζει το θέμα, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες από διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όταν επικοινώνησε το AFP, το γραφείο του δημάρχου της Νέας Υόρκης και το υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης δεν απάντησαν αμέσως.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο στο Λύκειο.

Ωστόσο, θα περιορίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές όπως η εκμάθηση αυτής της τεχνολογίας και κάποια πιλοτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τους New York Times, θα απαγορεύονται επίσης τα chatbots τα οποία παρουσιάζονται ως σύντροφοι ΤΝ που προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

Ασφαλώς τίθεται το ερώτημα πώς να ελεγχθεί η χρήση της ΤΝ, καθώς συμβαίνει συχνά εκτός σχολείου και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι κανόνες, ωστόσο, ορίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν ΤΝ στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, για την προετοιμασία μαθημάτων ή τη σύνταξη μηνυμάτων.

Το υπουργείο Παιδείας συνιστά επίσης τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη σε 45 λεπτά στην τάξη για τους μαθητές του Γυμνασίου και σε 30 λεπτά για τους μαθητές του Δημοτικού.

Αυτοί οι νέοι κανόνες πρόκειται να παρουσιαστούν επίσημα σήμερα.

Ακολουθούν ένα αρχικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικά επιεικές και προκάλεσε οργή σε πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αυτό το πλαίσιο ενέκρινε την Τεχνητή Νοημοσύνη για μαθητές δημόσιων σχολείων στη Νέα Υόρκη για «έρευνα, εξερεύνηση και δημιουργικά έργα».

Αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις, ο υπεύθυνος για τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, ο Κάμαρ Σάμιουελς, δήλωσε ότι οι αρχές «έχασαν τον στόχο» στην ανακοίνωσή τους και διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία του "εξετάζει σοβαρά" την πιθανότητα λήψης αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση της ΤΝ από νεότερους μαθητές.

Το υπουργείο Παιδείας θα συστήσει μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς, αιρετούς αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους συνδικάτων, με στόχο την εκπόνηση έκθεσης έως τον Απρίλιο του 2027, η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την πολιτική της Νέας Υόρκης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ