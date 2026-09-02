ΛΔ Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 3.000 οι νεκροί από την επιδημία Έμπολα

Η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα και πλέον θεωρείται η μεγαλύτερη και φονικότερη που έχει καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Ξεπέρασαν τους 3.000 οι νεκροί από την επιδημία Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, την ώρα που η χειρότερη επιδημία που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα η χώρα να συνεχίζει να εξαπλώνεται στο βορειοανατολικό της τμήμα.

Η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα και πλέον θεωρείται η μεγαλύτερη και φονικότερη που έχει καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Εξάλλου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία του ιού έπειτα από αυτή που είχε ξεσπάσει στη δυτική Αφρική το διάστημα 2014- 2016, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι σε σύνολο πάνω από 28.600 κρουσμάτων στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό αναφέρουν ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 6.186, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 3.007.

Η επιδημία κηρύχθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου στην επαρχία Ιτούρι, αν και υγειονομικοί και ειδικοί εκτιμούν ότι είχε ξεσπάσει ήδη τον Ιανουάριο. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε έξι επαρχίες, παρά τις προσπάθειες των αρχών της ΛΔ Κονγκό, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και οργανώσεων αρωγής να την περιορίσουν.

Όπως εξηγούν ειδικοί, τα ελλιπή συστήματα παρακολούθησης, η ανασφάλεια και η αντίσταση της κοινότητας εγείρουν εμπόδια στις προσπάθειες να εντοπιστούν εγκαίρως οι ασθενείς και να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περίπου το 60% των θανάτων σημειώνονται εκτός των κέντρων υγείας, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές αρχές στον εντοπισμό των κρουσμάτων προτού οι ασθενείς υποκύψουν.

Για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία. Πολλά εμβόλια βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό άρχισαν πρόσφατα να εμβολιάζουν τους υγειονομικούς με το εμβόλιο Ervebo της Merck, το οποίο έχει εγκριθεί για το στέλεχος του Ζαΐρ του Έμπολα και πιστεύεται ότι προσφέρει κάποια προστασία έναντι του Μπουντιμπούγκιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ