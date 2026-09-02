Κάλας: «Η επίθεση στη Λειψία είχε χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας»

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροπλάνο που έγινε τον περασμένο μήνα.

Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας πριν από την άτυπη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία, η Κάλας δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για 1.600 επιπλέον καταχωρίσεις κυρώσεων που συνδέονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και «ίσως προστεθούν και περισσότερες».

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροπλάνο που έγινε τον περασμένο μήνα.

«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προσθέτοντας ότι η Γερμανία είναι ο στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, καθώς διαπιστώνεται η βούληση της ρωσικής πλευράς για ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα. «Το περιστατικό της Λειψίας, με οπλισμένο drone που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, θεωρείται όχι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου υβριδικών επιθέσεων και επιβεβαιώνει το ήδη διαπιστωμένα υψηλό επίπεδο απειλής», ανέφεραν χθες οι δύο Γερμανοί αξιωματούχοι,

Εξάλλου η Γαλλία κάλεσε έναν αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι σχετικά με την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, δήλωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Κάλεσα τον ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθώ», δήλωσε ο Μπαρό στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία, προσθέτοντας ότι κυρώσεις πρέπει επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

Το χρονικό

Το drone, που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, στην ανατολική Γερμανία, σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής φέρεται να ήταν ελαττωματικός. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα δεύτερο drone να συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος σε κοντινή απόσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολούθησε το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι υπάρχει η εκτίμηση πως η Γερμανία ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας είχαν ήδη εκτιμήσει ότι πίσω από την επίθεση μπορεί να βρίσκεται η Ρωσία. Η Μόσχα, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί οποιασδήποτε εμπλοκής.