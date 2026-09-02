Υψηλό 3,5 ετών «χτύπησε» το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, η τιμή φυσικού αερίου στην ΕΕ εκτινάσσεται 29,09% ενώ σε διάστημα 12 μηνών επιδίδεται σε ράλι 133,65%.

Σε υψηλό από τον Ιανουάριο του 2023 «σκαρφάλωσε» ενδοσυνεδριακά η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, εν μέσω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο παράλληλα να αναρριχάται στα 95 δολάρια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ενάμισι μήνα.

Ειδικότερα, η τιμή φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των σημερινών συναλλαγών διέσπασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε υψηλό από τον Ιανουάριο του 2023, πριν τα κέρδη «κάτσουν» στο 2,5% και τα 73,8 ευρώ/MWh.

Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, η τιμή φυσικού αερίου στην ΕΕ εκτινάσσεται 29,09% ενώ σε διάστημα 12 μηνών επιδίδεται σε ράλι 133,65%.

Η νέα κλιμάκωση στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αύξησε τους φόβους για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν αντεπιτέθηκε στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν μετά τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα σε στόχους της Τεχεράνης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο νέος γύρος εντάσεων έρχεται καθώς οι ροές φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν σταματήσει, περιορίζοντας τις προμήθειες με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι αγοραστές να ψάχνουν για εναλλακτικά φορτία καθώς προετοιμάζονται για τον χειμώνα.

Καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι κάτω από τα συνήθη για την εποχή όρια, μια παρατεταμένη διαταραχή στη Μέση Ανατολή θα άφηνε τη Γηραιά Ήπειρο πιο εκτεθειμένη σε μια εντονότερη αστάθεια των τιμών μόλις έρθει ο κρύος καιρός.

Πέραν του ότι βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Ασία για τα φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, η Ευρώπη ετοιμάζεται και για την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού LNG από τον Ιανουάριο 2027.

«Το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι στην Ευρώπη και στις βασικές χώρες εισαγωγούς φυσικού αερίου στην Ασία αύξησε την ζήτηση του LNG για την τροφοδοσία της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού», γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την ζήτηση σύμφωνα με τον Τζόναθαν Σρόερ, αναλυτή της UniCredit.

«Η προσφορά πετρελαίου είναι ελαφρώς καλύτερη αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία κατόρθωσαν να κάνουν εξαγωγές μέσω εναλλακτικών αγωγών» που συνδέουν τον Κόλπο του Ομάν με την Ερυθρά Θάλασσα, εξηγεί.

Ως προς το LNG, μεγάλο μέρος της παραγωγής του Κόλπου προερχόταν από το Κατάρ, χώρα που δεν διαθέτει εναλλακτική οδό εξαγωγών. Το γεγονός αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε από την αρχή του πολέμου περισσότερο από την τιμή του πετρελαίου.

Κατά συνέπεια, «η πολεμική κλιμάκωση καθιστά όλο και δυσκολότερη την υπεράσπιση του σεναρίου της ταχείας εξομάλυνσης των ροών του LNG», γεγονός που προκαλεί αύξηση των τιμών, εξηγεί ο Άρνε Λόμαν Ρασμούσεν, αναλυτής της Global Risk Management.