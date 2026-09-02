Πτωτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές υποχωρούν την Τετάρτη καθώς συνεχίζεται το sell off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων.

Τελευταία ενημέρωση: 12:25

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές υποχωρούν την Τετάρτη, αφού έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο άνω του ενός μήνα στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το sell off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων κλονίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον και παράλληλα αυξάνει τα στοιχήματα για σύσφιξη της χρηματοικονομικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαπραγματεύεται πτωτικά 0,40% στις 644,86 μονάδες, με σχεδόν όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της ηπείρου αλλά και τους κλάδους να «φορούν» αρνητικά πρόσημα. Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης ηγούνται των απωλειών, με πτώση 1,4%, ενώ ακολουθούν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες με -1,2%. Ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,37% στις 6.345 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώνεται 0,68% στις 25.780 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,55% στις 8.255 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,56% στις 10.729 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολισθαίνει 0,54% στις 51.635 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 υποχωρεί στις 19.782 μονάδες με -0,16%.

Με τις αποδόσεις του 10ετούς γερμανικού ομολόγου αναφοράς να αυξάνονται περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης στο 3,3759%, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε σχεδόν 40% την πιθανότητα αύξησης του επιτοκίου επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έναντι περίπου 25% την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή το 10ετές αμερικανικό ομόλογο φτάνει σε πολυετείς κορυφές άνω του 4,81%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, με τους traders να εκτιμούν τώρα ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου είναι περίπου 60% έως 65%, μετά την «αυστηρή» ομιλία του προέδρου Κέβιν Γουόρς στο Jackson Hole. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου

αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 5,2878%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Ηνωμένου Βασιλείου Gilts, του σημείου αναφοράς για το βρετανικό δημόσιο χρέος, είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης υψηλότερη στο 5,2660%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου παρέμεινε σταθερή στο 5,8537%.

Στα επιχειρηματικά, στον επίσημο διορισμό του Ίαν Τάιλερ στη θέση του προέδρου προχώρησε η BP, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προκατόχου του, Άλμπερτ Μάνιφολντ, γεγονός το οποίο δημιούργησε αναστάτωση στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια του πετρελαϊκού κολοσσού.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο Τάιλερ εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος τον Απρίλιο του περασμένου έτους και διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος στις 26 Μαΐου. Μετά την είδηση η μετοχή ενισχύεται ήπια κατά 0,20%.

«Βουτιά» 4% του Kospi στην Ασία

Στο «κόκκινο» κινήθηκαν οι συναλλαγές της Τετάρτης στις περισσότερες ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να στρέφονται σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, ο KOSPI στη Νότια Κορέα «βούλιαξε» σχεδόν 4%, ενώ στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε πτώση 2,95%, στις 64.254,56 μονάδες.

Ο Topix έχασε 2,37%, στις 4.082,89 μονάδες, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί λίγο πριν το κλείσιμο 0,36%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 διολίσθησε 1,3%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX200 κατέγραψε πτώση σχεδόν 1%.