Ryanair: Νέα «πυρά» για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα - Καθυστερήσεις σε 37 πτήσεις

Διαταράχθηκαν 37 πτήσεις της και επηρεάστηκαν σχεδόν 7.000 επιβάτες της, με καθυστερήσεις έως και 3 ωρών. Ζητά παρέμβαση της Κομισιόν.

Νέα «πυρά» κατά της Αθήνας εξαπέλυσε η Ryanair, καταγγέλλοντας πως μετά από βλάβη στα συστήματα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) την Τρίτη (1 Σεπτεμβρίου) προκλήθηκαν εκτεταμένες διαταραχές στον εναέριο χώρο, διαταράσσοντας 37 πτήσεις της με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σχεδόν 7.000 επιβάτες της, με καθυστερήσεις έως και 3 ωρών, ενώ παράλληλα ζητά παρέμβαση της Κομισιόν.

»Αυτή η τελευταία βλάβη στο ελληνικό σύστημα ATC είναι η τέταρτη μεγάλη στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες και εκθέτει για άλλη μια φορά την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει σωστά την υποδομή. Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν ακόμη υψηλότερα τέλη, ενώ λαμβάνουν μια σταθερά επιδεινούμενη υπηρεσία» υπογραμμίζει η low cost αεροπορική.

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς και από έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς διακοπών της Ευρώπης να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες διαταραχές επειδή τα ελληνικά συστήματα είναι ξεπερασμένα, με υποεπένδυση και επανειλημμένα παρουσιάζουν προβλήματα. Η κατάσταση έχει γίνει τόσο γελοία που η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε πρόσφατα να κάνει δωρεές για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού, η οποία θα έπρεπε να είχε χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος» πρόσθεσε.

«Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει ασταμάτητα για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχίζει να ανέχεται επανειλημμένες αποτυχίες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε όλη την Ευρώπη. Εάν τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι επιβάτες της Ευρώπης είχαν τόσο κακή απόδοση, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, οι πάροχοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να διαφεύγουν της λογοδοσίας, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν το τίμημα» επεσήμανε.

«Η Κομισιόν πρέπει να σταματήσει να εκδίδει δελτία τύπου και να αρχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις. Οι Ευρωπαίοι επιβάτες αξίζουν μια σύγχρονη, σωστά στελεχωμένη και σωστά χρηματοδοτούμενη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» καταλήγει η ανακοίνωση ενώ ο Νιλ ΜακΜάχον, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Ryanair, κατήγγειλε την κατάσταση.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπόσχεται επανειλημμένα ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα ανταγωνιστικό ή αποτελεσματικό στις επαναλαμβανόμενες βλάβες του ATC που διαταράσσουν άσκοπα χιλιάδες επιβάτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του συστήματος της Ευρώπης και να λογοδοτήσει στους υπεύθυνους. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν βαρεθεί» κατέληξε.