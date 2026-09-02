Σουηδία: Οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν ντέρμπι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές

Τα τέσσερα κεντροαριστερά κόμματα στη χώρα συγκεντρώνουν μαζί 50,3%, ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού 47,7%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα 24-30 Αυγούστου.

Ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός στη Σουηδία έχει σχεδόν φθάσει στο ίδιο ποσοστό δημοτικότητας με το κεντροαριστερό αντιπολιτευόμενο μπλοκ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, γεγονός που προμηνύει μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση με το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο σχηματισμούς να μην αναδειχτεί νικητής.

Τα τέσσερα κεντροαριστερά κόμματα στη χώρα συγκεντρώνουν μαζί 50,3%, ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού 47,7%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα 24-30 Αυγούστου σε δείγμα 2.984 ψηφοφόρων από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Novus για λογαριασμό του δικτύου TV4.

Η διαφορά των 2,6 ποσοστιαίων μονάδων, από 6,9 που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Novus, βρίσκεται εντός του περιθωρίου σφάλματος και είναι η μικρότερη διαφορά από όποια άλλη δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε αυτό τον χρόνο.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος κατέχει το αξίωμα αυτό από το 2022, αγωνίζεται για την επανεκλογή του στις προσεχείς εκλογές, τις οποίες μέχρι στιγμής δείχνει, σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει η αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες η κεντροαριστερά είχε προβάδισμα δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε μια δημοσκόπηση άλλης εταιρείας, κάτι το οποίο πολιτικοί επιστήμονες εκτιμούσαν τότε ότι είναι μια διαφορά που δεν γεφυρώνεται μέχρι τις κάλπες.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει επικεντρωθεί στη διατήρηση του χρηματοδοτούμενου από την κυβέρνηση σουηδικού συστήματος πρόνοιας, το οποίο περιλαμβάνει την υγειονομική φροντίδα και τα σχολεία, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν το κόστος ζωής και την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τις ενεργειακές προμήθειες.

Αλλά η κεντροαριστερά παραμένει διχασμένη ως προς το ποιά κόμματα θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση υπό τους Σοσιαλδημοκράτες, με το Κόμμα του Κέντρου να αποκλείει τη συμμετοχή του αν συμμετάσχει το Αριστερό Κόμμα και το αντίστροφο.

Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε μακροσκελείς διαπραγματεύσεις και στο σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται κάποια, αλλά όχι όλα, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, σε περίπτωση νίκης της αριστεράς.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα, μέλος της δεξιάς κυβέρνησης, συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 3,3%, δηλαδή δεν περνάει το εκλογικό όριο του 4% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό είναι το καλύτερο που φέρεται να εξασφαλίζει τους τελευταίους μήνες, γεγονός που ενισχύει τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ