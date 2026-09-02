Χατζηδάκης για μείωση τιμών: Δε θα αφήσουμε κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια

«Η συμφωνία για τη μείωση των τιμών είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, για την οποία οι πολίτες μπορούν να βγάλουν κατευθείαν τα συμπεράσματά τους» τόνισε.

«Η συμφωνία για τη μείωση των τιμών είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, για την οποία οι πολίτες μπορούν να βγάλουν κατευθείαν τα συμπεράσματά τους», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο περιθώριο του Συνεδρίου των Αιγών, στη Βεργίνα Ημαθίας.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια» είπε ο κ. Χατζηδάκης και συνέχισε:

«Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι το να παριστάνει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπέδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση της ΔΕΗ να μειώσει το μπλε τιμολόγιο. Είναι μία πολύ σημαντική μείωση, χρήσιμη για κάθε καταναλωτή, και απόδειξη του γεγονότος πως η ΔΕΗ έχει μπει σε μία ανοδική πορεία, η οποία μπορεί τελικά να μεταφραστεί και υπέρ του καταναλωτή και να επηρεάσει θετικά και τον ανταγωνισμό».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο συνέδριο των Αιγών αλλά και στην ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας.

«Σε αυτό το μουσείο, που είναι ένα σύμβολο της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας, ξεκινάει το φόρουμ. Είναι μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, στην οποία άνθρωποι, συμπολίτες μας με δημόσιο λόγο, θα εκθέσουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη της Ημαθίας, της Μακεδονίας, της Ελλάδας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο σήμερα και στον θεσμό γενικότερα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε:

«Η ανάπλαση του οικισμού της Βεργίνας δεν είναι σημαντικό έργο μόνο για τη Βεργίνα, είναι για όλη την Ελλάδα, διότι έχει προστιθέμενη αξία για τα μνημεία της Βεργίνας και για την επισκεψιμότητά της, για την ανάπτυξη και το μέλλον του τόπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ