ΗΡΑΚΛΗΣ: Έτοιμος ο Riviera Tower – Το IRC, η υπογειοποίηση Ποσειδώνος, το αποτύπωμα στο Ελληνικό

Σε ποια μεγάλα projects εντός της επένδυσης του Ελληνικού συμμετέχει η μεγάλη τσιμεντοβιομηχανία ΗΡΑΚΛΗΣ. «Τελειώνει» ο Riviera Tower εντός εβδομάδων. Η συμμετοχή του ομίλου σε IRC, υπογειοποίηση Λ. Ποσειδώνος και άλλα κτηριακά έργα. Πως «χτίστηκε» ο περίφημος πύργος των 200 μέτρων σε ύψος.

O Riviera Tower, που κατασκευάζεται από την κοινοπραξία Bouygues – AKTOR, αποτελεί το πλέον εμβληματικό από τα έργα του Ελληνικού στο οποίο και συμμετέχει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ. Μάλιστα, για το βράδυ της Παρασκευής, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει η σκυροδέτηση του πεντηκοστού και τελευταίου ορόφου του πρώτου πράσινου οικιστικού ουρανοξύστη της χώρας. Το μόνο που πλέον θα απομένει θα είναι μια μεταλλική κατασκευή πάνω από τον 50ο όροφο που θα φτάσει στο τελικό ύψος τον Riviera Tower. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντός του μήνα (Ιουνίου) θα πέσει και η πλάκα που θα ολοκληρώσει τον κύκλο της σκυροδέτησης του Πύργου, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022. Συνολικά, έχουν διατεθεί πάνω από 90.000 κ.μ. σκυροδέματος για τον Πύργο του Ελληνικού.

Να θυμίσουμε πως η θεμελίωση του Riviera Tower, ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στις κατασκευές του Ελληνικού ξεκίνησε προς τα τέλη του 2022. Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο 2023, η Lamda γνωστοποιούσε την ολοκλήρωση της τοποθέτησης 111 πασσάλων, διαμέτρου 1,5 μέτρου, σε βάθος 50 μέτρων, ως το καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Riviera Tower, του πρώτου πράσινου ουρανοξύστη στην χώρα μας, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων.

Όπως λένε και από τον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, «στον πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση στην Ελλάδα, όπου διαστρώθηκαν 7.500 m³ σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ECOPact σε 40 ώρες συνεχούς ροής. Οι λύσεις αυτές, σε συνδυασμό με το σκυρόδεμα υπερ-υψηλών αντοχών DYNAMax, υποστηρίζουν τον Riviera Tower στην κατάκτηση της κορυφαίας αειφόρου πιστοποίησης LEED».

Αλλωστε, έχει στεφθεί και ως η μεγαλύτερη πρόκληση της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού, αφού για τη σκυροδέτηση της πλάκας θεμελίωσης του Riviera Tower, χρειάστηκαν 40 συνεχείς ώρες δουλειάς από περισσότερους από 300 εργαζομένους και συνεργάτες του ομίλου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σκυροδέτηση πλάκας θεμελίωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, όπου διαστρώθηκαν7.500 κ.μ. σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος EcoPact (3.000 τόνοι τσιμέντο και 14.000 τόνοι αδρανών). Χρειάστηκαν οκτώ αντλίες σκυροδέματος και περισσότερα από 120 οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες) που εκτέλεσαν πάνω από 1.000 δρομολόγια από 5 διαφορετικά παρασκευαστήρια σκυροδέματος της Αττικής.

Προκειμένου μάλιστα να επιτευχθεί η πιστοποίηση LEED του Πύργου, αναπτύχθηκαν από τον όμιλο δύο νέοι τύποι τσιμέντου ECOPlanet, ενώ απαιτήθηκε για την ανοδομή σκυρόδεμα υπερυψηλών αντοχών. Έτσι αναπτύχθηκε το DYNAmax, η υψηλότερη κατηγορία σκυροδέματος που έχει ποτέ παραχθεί στην Ελλάδα. Ο πύργος θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι και η λειτουργία του θα ξεκινήσει το 2027.

Για την εξυπηρέτηση του έργου του Ελληνικού, ο Όμιλος εγκατέστησε την 1η παγκοσμίως μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) εντός του εργοταξίου, δυναμικότητας 220 m³/h. H μονάδα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας με 100% ανακύκλωση νερού και 25% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της.

Τα άλλα projects

Η δυναμική παρουσία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εκτείνεται από τα μεγάλα έργα Υποδομών και το Integrated Resort Complex - IRC, έως τον εμβληματικό Riviera Tower, το Park Rise, τις νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις (The Ellinikon Sports Park) και το Κτίριο Κέντρου Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Ειδικότερα, ο όμιλος έχει παρουσία σε άλλα σημαντικά έργα εντός της ανάπλασης, όπως το IRC (επένδυση των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Hard Rock) που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ. Με τη μέθοδο raft foundation, χυτεύθηκαν συνολικά 11.500 κ.μ. σκυροδέματος σε δύο φάσεις. Η ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Integrated Resort Complex αποτέλεσε ένα μοναδικό επίτευγμα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο raft foundation, χυτεύθηκαν συνολικά 11.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος (σε δύο φάσεις των 5.500 m³ και 6.000 m³ αντίστοιχα).

Η τσιμεντοβιομηχανία τροφοδοτεί, επίσης, το έργο υπογειοποίησης της Ποσειδώνος που γίνεται από την ΑΒΑΞ. Στο στρατηγικό αυτό έργο υποδομής μήκους 1,5 χλμ. - ένα από τα πιο σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη, ο Όμιλος συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιάλειπτα το έργο με «πράσινες» λύσεις υψηλών επιδόσεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη δομική ανθεκτικότητα και αειφορία. Άμεσα ολοκληρώνει τις σκυροδετήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που υλοποιούνται από το σχήμα ΜΕΤΚΑ-AKTOR, το οποίο αναμένεται να δοθεί προς χρήση τον Ιούλιο, και του Park Rise που κατασκευάζει η ΕΡΕΤΒΟ. Θυμίζουμε ότι συμμετείχε αποκλειστικά στο έργο του κτηρίου ΑμεΑ, που κατασκεύασε η ΕΚΤΕΡ. Όσο για τις κτηριακές αναπτύξεις, συμμετέχει και στα Promenada και Pavillion Terraces που υλοποιεί ο κατασκευαστικός βραχίονας της Lamda.

Ενίσχυση μεγεθών και επενδύσεις

Με το αποτύπωμά του στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης να φτάνει στο 70%, έχοντας παραδώσει μέχρι σήμερα πάνω από 550.000 κ.μ. έτοιμου σκυροδέματος, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, βάζει πλώρη για τη μετάβαση σε σκυρόδεμα μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Μέσα στην τελευταία πενταετία, οι πωλήσεις του ομίλου έχουν τριπλασιαστεί, φτάνοντας από τα 600.000 κ.μ. έτοιμου σκυροδέματος το 2021 στα 1.761.000 κ.μ. το 2025. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2025 σε 501 εκατ. ευρώ έναντι 255 εκατ. το 2021, ενώ το EBITDA υπερδιπλασιάστηκε στα 95 εκατ. ευρώ από 37 εκατ. ευρώ μία πενταετία νωρίτερα.

Όπως ανέφερε για τον κλάδο, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ξενάγησης στην εργοταξιακή μονάδα εντός του Ελληνικού, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Δημήτρης Χανής, επισήμανε πως σήμερα, μετά τη φάση της επιβίωσης μέσα στην κρίση, έχει περάσει σε αυτή της ανάπτυξης. «Προτεραιότητα είναι πια η έγκαιρη και βιώσιμη υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων που γίνονται στη χώρα», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις.

«Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ χαράζει τη στρατηγική του. Ευθυγραμμίζεται με τη δυναμική του κατασκευαστικού κλάδου και ενισχύει την παρουσία του στην αγορά του σκυροδέματος. Χαρακτηριστικά το 2021 λειτουργούσαμε 14 μονάδες πανελλαδικά και σήμερα έχουμε συνολικά 45 μονάδες, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα», επισήμανε.

Όπως είπε, μέσα σε αυτή την πενταετία, ο όμιλος έχει υπερδιπλασιάσει το μερίδιό του στην αγορά του σκυροδέματος, το οποίο εκτιμάται σήμερα σε 18-20%. Ο κ. Χανής απέδωσε αυτή τη δυναμική σε τρεις παράγοντες. Αρχικά, στην επιτυχή ενσωμάτωση των μονάδων της ΧΑΛΥΨ Α.Ε. (2022) και της Λαρσινός Α.Ε. (2023), καθώς και στη συνεργασία με τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας.

Ηγετική θέση στο Ελληνικό

Ο τρίτος και καθοριστικότερος παράγοντας είναι η ηγετική θέση που κατέχει σήμερα ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στο έργο του Ελληνικού, όπου καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών του έργου, οι οποίες και ανέρχονται σε 2 εκατ. κ.μ. σκυροδέματος μόνο για την πρώτη φάση ανάπλασης. «Συμβάλλουμε στο όραμα της Lamda Development για τη δημιουργία μιας έξυπνης και πράσινης πόλης», σημείωσε ο Α. Γεωργιάδης, επικεφαλής της μονάδας μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος του Ελληνικού, η οποία είναι και η πρώτη παγκοσμίως με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD).

Διαθέτει αυξημένη δυναμικότητα, που μπορεί να φτάσει τα 220 κ.μ. την ώρα, με τα οποία επιτυγχάνονται ογκώδεις σκυροδετήσεις της τάξης των 1.000 κ.μ. σε λιγότερο από πέντε ώρες. Σε αντιστοιχία, όπως εξήγησε, 1.000 κ.μ. απαιτούνται για να σηκωθεί μια πενταόροφη οικοδομή, όπου κάθε όροφος είναι 100 τ.μ. Ενδεικτικό του μεγέθους είναι ότι διαθέτει 14 σιλό, όταν σε συμβατικές μονάδες υπάρχουν 3 με 4.