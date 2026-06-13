Οχήματα: Με τεχνητή νοημοσύνη ο έλεγχος των προστίμων - Ψηφιακός «βοηθός» στις ενστάσεις

Το Δημόσιο επιστρατεύει συστήματα AI για την εξέταση ενστάσεων που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, παράνομη ακινησία. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση.

Με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζονται οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων, απλήρωτων τελών κυκλοφορίας, μη διενέργειας τεχνικού ελέγχου και παράνομης ακινησίας οχημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι νέες νομοθετικές διατάξεις, παρέχεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η δυνατότητα αξιοποίησης ειδικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών κατά τον έλεγχο των ενστάσεων που υποβάλλουν οι πολίτες κατά πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και των δηλώσεων που αφορούν οχήματα σε κατάσταση αδράνειας.

Η νέα πλατφόρμα ΑΙ θα αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους κατόχους οχημάτων, προκειμένου να καταρτίσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα. Οι εισηγήσεις αυτές θα αφορούν τον έλεγχο της ορθότητας των προστίμων και της βασιμότητας των ισχυρισμών που προβάλλονται στις ενστάσεις.

Η πλατφόρμα

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η πλατφόρμα υποστηρίζει την εξέταση:

ενστάσεων κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις της υποχρέωσης ασφάλισης,

ενστάσεων κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις που αφορούν την καταβολή τελών κυκλοφορίας,

ενστάσεων κατά πράξεων επιβολής προστίμου για παραβάσεις της υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ

δηλώσεων σχετικά με τη θέση οχημάτων σε κατάσταση αδράνειας.

Η πλατφόρμα επιτελεί αποκλειστικά τις λειτουργίες του αυτοματοποιημένου ελέγχου της εγκυρότητας και της συνάφειας των δικαιολογητικών με τον προβαλλόμενο λόγο ένστασης, καθώς και της παραγωγής τεκμηριωμένης εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο.

Η εισήγηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πρόταση αξιολόγησης ως αποδεκτής ή μη αποδεκτής, δείκτη εμπιστοσύνης σε αριθμητική κλίμακα και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, με αναφορά στα δικαιολογητικά που εξετάστηκαν.

Η διάταξη ξεκαθαρίζει ότι η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αποφασίζοντος οργάνου, το οποίο δεν υποχρεούται να αιτιολογεί ενδεχόμενη απόφασή του που αποκλίνει από την εισήγηση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η λειτουργία της πλατφόρμας θα διέπεται από το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη,

η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τον σκοπό της ταυτοποίησης των οχημάτων και των ιδιοκτητών ή κατόχων μεταξύ των μητρώων, της ενημέρωσης των ιδιοκτητών ή κατόχων και της λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής,

οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών και

η ΑΑΔΕ.

Η επεξεργασία των δεδομένων θα περιορίζεται αποκλειστικά στον σκοπό της υποβοήθησης της εξέτασης των ενστάσεων, ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση τους για τη δημιουργία προφίλ πολιτών, την εξαγωγή δεικτών συμπεριφοράς ή την κοινωνική αξιολόγηση φυσικών προσώπων.