Tax & Labour

Το Rebrain Greece φέρνει κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Rebrain Greece θα βρίσκεται στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου 2026, φέρνοντας μαζί του κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «το Rebrain Greece απογειώνεται και πάλι για το Λονδίνο, το Σάββατο 9 Μαΐου, στο London Hilton Metropole Hotel.

Εκεί θα γίνει απευθείας διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πέρυσι, στο Λονδίνο συμμετείχαν πάνω από 1.300 συμπατριώτες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 συνεντεύξεις.

Φέτος, 35 όμιλοι επιχειρήσεων, με εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, ενεργειακά, κατασκευαστικά, βιομηχανία, υγεία, φαρμακοβιομηχανία, μεταφορές, τουρισμό, ενημέρωση, συμβουλευτική και ελεγκτικές υπηρεσίες, σε περιμένουν για απευθείας γνωριμία και συνεντεύξεις.

Κάνε δωρεάν την εγγραφή σου: https://rebrain-greece.idloom.events/rebrain-greece-uk».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Rebrain Greece
Νίκη Κεραμέως
Βρετανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider