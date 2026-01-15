Σταδιακά υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις 2 Φεβρουαρίου. Φορομπόνους για όσους τη χρησιμοποιούν ήδη ή θα ενταχθούν στο σύστημα νωρίτερα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό τέλος των χάρτινων τιμολογίων έχει ξεκινήσει.

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), αλλάζοντας τον τρόπο έκδοσης, διακίνησης και ελέγχου των φορολογικών παραστατικών.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση να αποτελεί βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, των εικονικών συναλλαγών και της απώλειας εσόδων από ΦΠΑ οι πρώτοι που μπαίνουν στο νέο καθεστώς είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023.

Για αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως τις 31 Μαρτίου, κατά την οποία θα επιτρέπεται η παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων εμπορικών ή λογιστικών συστημάτων και των ειδικών φορμών καταχώρησης.

Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δηλώσει την έναρξη ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών ή τη χρήση της εφαρμογής timologio και να έχουν προσαρμοστεί πλήρως στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες η υποχρέωση ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι αλλαγές στις συναλλαγές

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα χειρόγραφα και τα απλά ψηφιακά τιμολόγια δίνουν τη θέση τους σε πιστοποιημένα και ασφαλή συστήματα έκδοσης και λήψης παραστατικών.

Με βάση το νέο πλαίσιο:

Κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας προς ελληνική επιχείρηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό τιμολόγιο , το οποίο ο παραλήπτης υποχρεούται να αποδέχεται.

, το οποίο ο παραλήπτης υποχρεούται να αποδέχεται. Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Η έκδοση των τιμολογίων μπορεί να γίνεται είτε μέσω πιστοποιημένων παρόχων με απευθείας διασύνδεση με το myDATA, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ.

Φορολογικά κίνητρα

Για όσους ενταχθούν στο σύστημα τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής προβλέπονται φορολογικά κίνητρα. Συγκεκριμένα:

100% προσαυξημένη απόσβεση για δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης κατά τον πρώτο χρόνο

Για να κατοχυρώσουν το «φορο-μπόνους», οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν ενταχθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τις μικρότερες το περιθώριο φτάνει έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να περιορίσει δραστικά τα φαινόμενα πλαστών και εικονικών τιμολογίων, καθώς οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και διασταύρωσης των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Όπως έχει επισημαίνει η Κομισιόν, το μέτρο συμβάλλει στον εντοπισμό της μη υποβολής ή της υποδήλωσης ΦΠΑ, στην καταπολέμηση της κυκλικής απάτης, στη μείωση του ελλείμματος συμμόρφωσης και στη διευκόλυνση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος για επιχειρήσεις και φορολογική διοίκηση.