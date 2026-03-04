Ειδήσεις | Διεθνή

Μακρόν προς Νετανιάχου: Μην προχωρήσεις σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μακρόν προς Νετανιάχου: Μην προχωρήσεις σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Εκτός από αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία – την πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από το περασμένο καλοκαίρι – ο Μακρόν μίλησε επίσης με τον λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

«Επαναλαμβάνω την ανάγκη να σταματήσει αμέσως η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο», δήλωσε αργότερα στην πλατφόρμα Χ. «Αυτή η στρατηγική της κλιμάκωσης συνιστά τεράστιο λάθος και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», υπογράμμισε.

Συμπλήρωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Πόσο αντέχει η Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι Έλληνες φίλοι του Μακρόν - Με συγκίνηση ο Δένδιας στην Κύπρο - Και τι θα το κάνουν οι Ισπανοί το ελαιόλαδό τους;

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

tags:
Εμανουέλ Μακρόν
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Λίβανος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider