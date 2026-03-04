Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ

ΗΠΑ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

