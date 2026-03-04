Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν εντοπίστηκε απειλή»

Συναγερμός σήμανε εκ νέου στο Ακρωτήρι Κύπρου, όπου βρίσκεται η βρετανική βάση, σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου και την ΕΡΤ.

Τελευταία εξέλιξη: 23:30

Βάσει όσων έχουν γίνει γνωστά, το προσωπικό της βάσης και οι οικογένειές τους έλαβαν μήνυμα για απειλή ασφαλείας, με τη σύσταση να μείνουν σε κλειστούς χώρους και μακριά από παράθυρα.

«There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instructions».

Σύμφωνα με το κυπριακό Philnews, ο συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό ύποπτου εναέριου αντικειμένου, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Μετά από λίγο νέο μήνυμα έκανε λόγο για λήξη συναγερμού, ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη βάση, απογειώθηκαν F-16, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή και ότι ενεργοποιήθηκαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά η ανάρτησή του στο X:

«ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».