Δημόσιο: Στη Βουλή το νέο σύστημα προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων – Τι αλλάζει

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή είχε προαναγγείλει πως σήμερα θα καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου.

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση του σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση" και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί μια υπουργική τροπολογία με διατάξεις που αφορούν: την κάλυψη δαπανών αρχικής πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) και των αμοιβών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 - Για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. Διάταξη για την λειτουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Διαταραχές από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Ρυθμίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών Επιτροπών, την άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας και συγκρότηση τεχνικού συμβουλίου. Ρυθμίσεις για την απασχόληση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ως μοριοδοτούμενο κριτήριο και εξορθολογισμός του πλαισίου προσλήψεων προσωπικού δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Μετάθεση της ημερομηνίας πλήρους λειτουργίας της βάσης δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη δημοσιοποίηση διαθηκών και την έκδοση πιστοποιητικών από τους συμβολαιογράφους έως τις 31/3/2027. Διάταξη για την συμπλήρωση χρηματοδότησης από άλλες πηγές για την χορήγηση χρηματοδοτήσεων τπό τη μορφή δανείων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών πρώτης κατοικίας και ενεργειακής αναβάθμισης ιδιοκτησιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή είχε προαναγγείλει πως σήμερα θα καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου αναφορικά με την μεταβατική φάση της μεταρρύθμισης του νέου συστήματος του βαθμολογίου και της επιλογής προϊσταμένων, με την αλλαγή της ποσόστωσης της μοριοδότησης όπου το 30% θα αφορά την αξιολόγηση δεξιοτήτων, το 45% τα πτυχία και τις γνώσεις, ενώ η προφορική δοκιμασία που θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτει το 25%. Επίσης, θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και οι πρόσθετες παρατηρήσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για την εφαρμογή της ψηφιακής Κάρτας.

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια άρχισε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ