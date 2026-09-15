Σε υψηλό από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ενόψει Fed

Υψηλό 19 ετών για την απόδοση του 10ετούς τίτλου των ΗΠΑ με τους επενδυτές να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων 0,25% από Fed.

Σε υψηλό 19 ετών (από το 2007) σκαρφάλωσε η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, καθώς εντάθηκε το κύμα ρευστοποιήσεων στους τίτλους των ΗΠΑ ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς το ενεργειακό ράλι, η διόγκωση του χρέους των ΗΠΑ και οι πιέσεις στις τιμές επιμένουν.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,025%, ενώ χτες είχε ξεπεράσει προσωρινά το 5%, προτού υποχωρήσει ελαφρώς ενώ εντείνονται οι κίνδυνοι για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της FOMC για τη νομισματική πολιτική που ξεκινά από σήμερα, με τις αγορές να δίνουν αυξημένες πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός του Αυγούστου παρέμεινε σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Οι επενδυτές προεξοφλούν κατά 93% πως η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και στρέφουν το βλέμμα τους στην επικείμενη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της, Κέβιν Γουόρς, για σήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής.

«Τα αμερικανικά ομόλογα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και, δεδομένου ότι οι δείκτες παραμένουν πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, εκτιμούμε ότι αυτή η στενή συσχέτιση πιθανότατα θα διατηρηθεί για κάποιο διάστημα», εξήγησε ο Τζόναθαν Λιάνγκ, επικεφαλής επενδύσεων CIO και FX στην Standard Chartered.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, χωρίς να υπονομεύσει την αξιοπιστία της στη μάχη κατά του πληθωρισμού», εξήγησε η Βέιλ Χάρτμαν, στρατηγική αναλύτρια της BMO Capital Markets.

«Η αγορά είναι ευάλωτη όχι μόνο σε μια απρόσμενη απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, αλλά και σε μια αύξηση που συνοδεύεται από πιο ήπια ρητορική (dovish hike), που θα υποδήλωνε μια πιο υπομονετική στάση, με βάση το διάγραμμα προβλέψεων για τα επιτόκια (dot-plot) ή τη συνέντευξη Τύπου του Γουόρς» πρόσθεσε.

«Τα περιθώρια υποχώρησης των αποδόσεων των ομολόγων είναι κάπως περιορισμένα, δεδομένου ότι δεν διαπιστώνουμε σημάδια αδυναμίας στην πραγματική οικονομία, ενώ οι δυναμικές προσφοράς και ζήτησης στην αγορά διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το 2007», υπογράμμισε η Φίμπι Γουάιτ, επικεφαλής στρατηγικής για τα επιτόκια ΗΠΑ στην UBS.

«Η διαρθρωτική ζήτηση για αμερικανικά ομόλογα, ιδίως από την πλευρά ξένων θεσμικών επενδυτών είναι αισθητά ασθενέστερη» συμπλήρωσε.