Διεθνής η ανάγκη για αυστηροποίηση των ελέγχων σε ιατρεία και νέες «υποσχόμενες» θεραπείες

Ούτε καν ιατρικός φάκελος του ασθενή δεν υπήρχε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε χώρο που δεν διέθετε άδεια για τη συγκεκριμένη θεραπεία και από γιατρό/γιατρούς οι οποίοι δεν επιτρέπονταν να διενεργούν τέτοιου είδους θεραπείες, φέρνει στο προσκήνιο την επείγουσα ανάγκη για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων διεθνώς όπως και για το τι διαφημίζεται ως «πολλά υποσχόμενη μέθοδος» στο διαδίκτυο και τα social media.

Η παράτυπη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ούτε βέβαια η διαφήμιση μη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, που γίνεται διεθνώς με στόχο το κέρδος. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, τα social media οργιάζουν με διαφημίσεις για δήθεν «θεραπείες» μακροζωίας, αποτοξίνωσης και νεότητας οι οποίες δεν έχουν κανένα επιστημονικό υπόβαθρο.

Αυστηροποίηση των ποινών με οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Όπως εξηγεί η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Ματίνα Παγώνη δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ούτε μία τεκμηριωμένη δημοσιευμένη μελέτη που να συνδέει την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης με οφέλη για την μακροζωία και την αναζωογόνηση – νεότητα του οργανισμού.

Η Ματίνα Παγώνη επισημαίνει ότι θα πρέπει διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα να αυστηροποιηθούν πολύ όχι μόνο οι έλεγχοι αλλά και οι διοικητικές και πειθαρχικές ποινές, ώστε οι γιατροί που διαπράττουν τέτοια αδικήματα να χάνουν διά παντός την ιατρική τους άδεια. Όπως λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΠΙΣ «σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οι ποινές που θα επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Όργανα των αρμοδίων Ιατρικών Συλλόγων να είναι πολύ αυστηρές και η άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος να ανακαλείται οριστικά. Όχι για κάποιο χρονικό διάστημα για ένα ή πέντε χρόνια, αλλά οριστικά, για να τελειώνουμε». Σημειώνεται ότι μετά από εξαγγελία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, κάθε ιδιωτικό ιατρείο θα αποκτήσει ένα QR code που θα μπορεί να το σκανάρει ο πολίτης και να βλέπει την αδειοδότηση του ιατρείου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε ειδική εφαρμογή (app) στο κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ο υπουργός Υγείας προτίθεται να απαγορέψει τις διαφημίσεις των ιατρικών πράξεων στο διαδίκτυο και τα social media. Επίσης, ο υπουργός Υγείας, πάντα στον απόηχο του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εξήγγειλε την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων –του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το υπουργείο, προκειμένου να χαραχθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.

Ούτε ιατρικό φάκελο δεν είχαν οι ασθενείς

Μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, οι παρατυπίες που έχουν ήδη καταγραφεί από την αστυνομία και τις αρμόδιες διωκτικές αρχές δεν έχουν τέλος και η πρώτη εξόφθαλμη παραβίαση του ιατρικού Πρωτοκόλλου αφορά στο γεγονός πως δεν υπήρχε φάκελος (καρτέλα) του ασθενούς. Στο ιατρείο της Καρνεάδου 11, δεν υπήρχε πουθενά ιατρικός φάκελος του ασθενή, με τη Ματίνα Παγώνη να υπογραμμίζει ότι, ακόμα κι αν επισκεφθεί ένας ασθενής ένα παθολογικό ιατρείο ή ένα οποιοδήποτε ιατρείο για μία νέα φαρμακευτική αγωγή, ο γιατρός οφείλει να ενημερώσει τον ιατρικό του φάκελο.

Δεν προηγήθηκαν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις

Κάθε άνθρωπος πριν υποβληθεί σε μία ιατρική πράξη θα πρέπει να του γίνεται μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις όπως ισχύει και στην περίπτωση των χειρουργικών επεμβάσεων (ο προεγχειρητικός έλεγχος). Θα έπρεπε λοιπόν να έχει προηγηθεί μια σειρά από εξετάσεις όπως καρδιογράφημα, αιματολογικός έλεγχος, λήψη πίεσης κτλ και να περαστούν στο φάκελο του ασθενή, για να γίνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Στην περίπτωση της πλασμαφαίρεσης, θυμίζουμε εμφατικά ότι- καθώς αποτελεί εξωσωματική διαδικασία -απαγορεύεται να γίνεται σε οποιοδήποτε χώρο ιδιωτικού ιατρείου και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Αδιανόητη η πραγματοποίηση ιατρικής πράξης σε ασθενή που δεν νιώθει καλά

Επιπλέον θεωρείται απαράδεκτο από γιατρό -ο οποίος έχει ήδη δηλώσει στην κατάθεσή του πως όταν ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο δεν φαινόταν καλά -να προχωρήσει στην πραγματοποίηση μίας τέτοιας ιατρικής πράξης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου έχουν καταθέσει πως σύμφωνα με δική του δήλωση (του Γιώργου Μαζωνάκη) δεν αισθανόταν καλά το τελευταίο διήμερο και την Ματίνα Παγώνη να υπογραμμίζει ότι κανένας γιατρός δεν προχωρά στην χορήγηση μιας ιατρικής πράξης όταν ο ασθενής που είναι απέναντί του δεν νιώθει καλά.

Η κλήση στο ΕΚΑΒ είναι η πρώτη επιβεβλημένη κίνηση σε περιστατικό ανακοπής καρδιάς

Παράλληλα, όταν ένας γιατρός αντιμετωπίζει ένα αιφνίδιο γεγονός όπως είναι η ανακοπή καρδιάς και δεν μπορεί να κάνει ανάταξη στο ιατρείο του (με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση CARPA με την χρήση απινιδωτή), καλεί αμέσως το ΕΚΑΒ, ώστε το ασθενοφόρο να μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο για να του προσφερθεί εκεί η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Είναι, δε, αυτονόητη η υποχρέωση του ιατρού να συνοδέψει τον ασθενή στο νοσοκομείο ώστε να μπορέσει να προσφέρει και κάποιες πληροφορίες που αυτός γνωρίζει για την ώρα πριν από το συμβάν και για τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. Μία ακόμα αδιανόητη παράβαση είναι ότι κανείς δε συνόδεψε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ όπως όφειλαν οι δύο ιατροί της Καρνεάδου.

Δυστυχώς εδώ φαίνεται να υπάρχει ένα σημαντικό χρονικό κενό, διάρκειας πιθανώς μιας ώρας ή και μεγαλύτερο, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί πότε έχασε τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης και πόσος χρόνος παρήλθε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Αν οι ιατροί στο Κολωνάκι είχαν δράσει έγκαιρα και είχαν ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ αμέσως, όπως εξηγεί η Ματίνα Παγώνη πιθανότατα ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα είχε πεθάνει (θα μπορούσαν δηλαδή να τον έχουν επαναφέρει οι γιατροί στο νοσοκομείο).

Αυτή η πεποίθηση γίνεται εντονότερη μετά την ανάκτηση σβησμένων ευρημάτων, όπως είναι οι ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για το πώς μπορεί να επανέλθει ένας άνθρωπος από καρδιακή ανακοπή αλλά και τηλεφωνικές κλήσεις των δύο γιατρών σε ανθρώπους του περιβάλλοντος τους, που δημιουργούν εύλογα την εντύπωση ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με συνέπεια να μην είναι πλέον δυνατή η ανάνηψη του ασθενή.

Τι λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Κ. Τούτουζας

Από τη δική του μεριά ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τούτουζας επισημαίνει ότι η επίσκεψη κλιμακίου γιατρών του αρμόδιου Ιατρικού Συλλόγου για την αδειοδότηση ενός ιατρείου γίνεται κατόπιν ραντεβού, όμως οι επισκέψεις που γίνονται κατόπιν καταγγελιών είναι απροειδοποίητες. Για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που υπήρχαν στο ιατρείο της Καρνεάδου 11, το ένα από το 2021 και το άλλο νεότερο, δεν υπήρχε άδεια. Επιπλέον δεν είχε διαπιστωθεί η παρουσία τους στο χώρο κατά την επίσκεψη κλιμακίου ιατρών το 2025. Στην επίσκεψη αυτή είχε βρεθεί ένα εξάρτημα -μια φυγόκεντρος- και είχε ζητηθεί να απομακρυνθεί άμεσα από το ιατρείο.

