Τουρισμός

Αύγουστος με περισσότερους τουρίστες - Ποιοι ελληνικοί προορισμοί ξεχώρισαν

Νίκη Παπάζογλου
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Αύγουστος με περισσότερους τουρίστες - Ποιοι ελληνικοί προορισμοί ξεχώρισαν
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Η Αθήνα και τα 14 αεροδρόμια της Fraport διακίνησαν τον Αύγουστο πάνω από 11,1 εκατ. επιβάτες. Οι προορισμοί που ξεχώρισαν.

Με θετικό πρόσημο και νέα ρεκόρ έκλεισε ο Αύγουστος για τα ελληνικά αεροδρόμια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τουριστικής ζήτησης στην κορύφωση της θερινής περιόδου. Από την Αθήνα, που έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4 εκατ. επιβατών μέσα σε έναν μήνα, έως τα περιφερειακά αεροδρόμια, όπου αρκετοί προορισμοί κατέγραψαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, η εικόνα παρέμεινε ανοδική, αν και με διαφορετικές ταχύτητες ανά περιοχή και παρά τις πιέσεις που έφερε στις αρχές του καλοκαιριού η γεωπολιτική κρίση.

Ειδικότερα, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε τον Αύγουστο σε 7,13 εκατ. επιβάτες, έναντι 6,79 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,1%. Η διεθνής κίνηση, που αποτελεί και τον βασικό όγκο για τους τουριστικούς προορισμούς, αυξήθηκε κατά 5%, στα 6,16 εκατ. επιβάτες, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της εγχώριας κίνησης, κατά 5,7%, στους 968 χιλ. επιβάτες, ένεκα ότι ο Αύγουστος αποτελεί τον κατεξοχήν μήνα διακοπών των Ελλήνων.

Κεφαλονιά, Σάμος και Σκιάθος στην πρώτη γραμμή

Την ισχυρότερη συνολική επίδοση μεταξύ των 14 αεροδρομίων κατέγραψε ο Σάμος, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 13,7%, στους 104,6 χιλ. επιβάτες. Καθοριστική ήταν η διεθνής αγορά, η οποία ενισχύθηκε κατά 15%.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε η Σκιάθος, με άνοδο 13,4% και συνολικά 186 χιλ. επιβάτες, καθώς οι αφίξεις και αναχωρήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 14,2%. Ιδιαίτερα ισχυρός ήταν και ο Αύγουστος για την Κεφαλονιά, όπου η συνολική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,4%, με τη διεθνή να καταγράφει άνοδο 13,8%.

Στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγεται και το Άκτιο, με αύξηση 9%, ενώ η επιβατική κίνηση στην Καβάλα ενισχύθηκε 9,6%. Αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση της Μυκόνου, η οποία μετά τις πιέσεις που είχε δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια εμφάνισε τον Αύγουστο αύξηση 7,5%, με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 8,3%.

Πάνω από το ένα εκατομμύριο Κέρκυρα και Ρόδος

Σε απόλυτους αριθμούς, πάντως, την πρωτιά μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων διατήρησε η Ρόδος, η οποία εξυπηρέτησε σχεδόν 1,38 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Ακολούθησε η Κέρκυρα, η οποία ξεπέρασε επίσης το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου, με 1,03 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,4%.

Ισχυρή παρέμεινε και η Θεσσαλονίκη, με 966,5 χιλ. επιβάτες και αύξηση 6,1%, ενώ τα Χανιά έφτασαν τους 776,4 χιλ. επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 6,3%.

Η εικόνα δεν ήταν, ωστόσο, εξίσου δυναμική παντού. Η Κως κινήθηκε ουσιαστικά σταθερά, με αύξηση μόλις 0,6%, ενώ η Σαντορίνη παρουσίασε συνολική άνοδο 1,2%. Στην τελευταία, μάλιστα, η διεθνής κίνηση υποχώρησε κατά 0,7%, με την αύξηση της εγχώριας αγοράς κατά 5,7% να διατηρεί το συνολικό αποτέλεσμα σε θετικό έδαφος. Αντίστοιχα οριακή ήταν η συνολική άνοδος στη Ζάκυνθο, στο 1,7%.

Ιστορικό ρεκόρ στην Αθήνα

Την ίδια στιγμή, νέο ιστορικό ορόσημο κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας. Η επιβατική κίνηση ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4 εκατ. μέσα σε έναν μήνα, φτάνοντας τον Αύγουστο τα 4,03 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με πέρυσι.

Η διεθνής κίνηση ήταν και εδώ εκείνη που έδωσε μεγαλύτερη ώθηση, σημειώνοντας αύξηση 4,3%, έναντι 2,4% της εγχώριας. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει πλέον εξυπηρετήσει 23,71 εκατ. επιβάτες, 4,4% περισσότερους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αθροιστικά δε, μόνο η Αθήνα και τα 14 αεροδρόμια της Fraport διακίνησαν τον Αύγουστο πάνω από 11,1 εκατ. επιβάτες.

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Fraport
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Επιβατική κίνηση
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