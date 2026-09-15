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Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
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Σήμερα Τρίτη θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα Τρίτη θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Χθες ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Χθες ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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