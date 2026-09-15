Για πρώτη φορά, οι εκατόχρονοι στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000

Ο αριθμός των εκατόχρονων και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε τους 100.000 για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη χώρα όπου ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό.

Ο αριθμός των εκατόχρονων και άνω στην Ιαπωνία ξεπέρασε τους 100.000 για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη χώρα όπου ο δείκτης γεννητικότητας υποχώρησε την περασμένη χρονιά σε ιστορικό χαμηλό.

Με μέσο όρο ηλικίας τα 49,9 έτη, η Ιαπωνία έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, πίσω από το Μονακό, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η πιο πρόσφατη κυβερνητική έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα της διεθνούς ημέρας των ηλικιωμένων, δείχνει ότι ο αριθμός των Ιαπώνων ηλικίας 100 ετών και άνω ανερχόταν σε 107.677 την 1η Σεπτεμβρίου.

Είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των αιωνόβιων και υπεραιωνόβιων ξεπερνά το όριο των 100.000 αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές για αυτό το 1963.Το 90% είναι γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Το μέγεθος της ηλικιακής μερίδας αυτής του πληθυσμού σπάει ρεκόρ για 56η συνεχόμενη χρονιά.

Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο υπέδειξαν ότι η γεννητικότητα στην Ιαπωνία υποχώρησε περαιτέρω πέρυσι σε ιστορικό χαμηλό, υπογραμμίζοντας την δημογραφική κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί σειρά προβλημάτων, από τις ελλείψεις εργατικών χεριών και την αύξηση του κόστους για την κοινωνική πρόνοια ως τη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ