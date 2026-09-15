Παπασταύρου: Απλοποιούνται οι διαδικασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών, για αυτοκατανάλωση

«Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια και να μειώσουμε την εξάρτηση μας από εξωγενείς κι απρόβλεπτους παράγοντες, όπως ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή η κρίση στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στην απόφαση την οποία υπέγραψε χθες και με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, για αυτοκατανάλωση, σε σπίτια, πολυκατοικίες, αλλά και επιχειρήσεις.

Σχετικό θέμα με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι χωρίς άδειες και τέλος σύνδεσης – Πώς θα λειτουργούν» φιλοξενεί σήμερα το insider.gr.

«Η αυτοκατανάλωση, είναι μια πρακτική που είναι ήδη πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη. Το κόστος για την τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι είναι περίπου στα 1.000 ευρώ κι ανεβαίνει εφόσον τοποθετηθεί και μια μπαταρία για την αποθήκευση της ενέργειας όταν δεν καταναλώνεται», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

«Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια και να μειώσουμε την εξάρτηση μας από εξωγενείς κι απρόβλεπτους παράγοντες, όπως ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή η κρίση στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει κάποια κυβερνητική παρέμβαση για να ανακουφιστούν οι πολίτες από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, ενόψει και του χειμώνα, απάντησε ότι, «η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό της κοινωνίας όταν χρειάστηκε κι αυτό θα κάνουμε και τώρα αν το επιβάλλουν οι συνθήκες» και πρόσθεσε ότι, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις 10 φθηνότερες χώρες της Ευρώπης, σε ότι αφορά την χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Σε ότι αφορά την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ανέφερε ότι «οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και οι εργασίες θα ξεκινήσουν πριν τις εκλογές του 2027» και συμπλήρωσε, «δεν θα πάρουμε την άδεια της Τουρκίας, γιατί προφανώς δεν της πέφτει λόγος».