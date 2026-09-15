«Στα σκαριά» μεγάλο παραθαλάσσιο οικιστικό - τουριστικό project στην Αργολίδα

Προχωρά η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για παραθεριστικές κατοικίες και ξενοδοχειακή μονάδα 295 κλινών στην Ερμιονίδα, σε έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αργολική Ριβιέρα». Τι σχεδιάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ποιο είναι το project άνω των 32 χιλ. τ.μ.

Ένα μεγάλο real estate project στην περιοχή της Αργολίδας φαίνεται να «βάζει μπρος» ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο συνδέεται, όπως κι άλλες φορές έχει αναφέρει το insider.gr, με την εταιρεία του γκρουπ «Αργολική Ριβιέρα», κατόχου σημαντικής έκτασης, εμβαδού 169,423 στρεμμάτων, στην περιοχή «Πετροθάλασσα», θέση «Σινδόνι» του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας.

Μάλιστα, μπήκε ήδη, με ορίζοντα τις 26 Οκτωβρίου 2026, σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μοντέλο με το οποίο ο όμιλος επιχειρεί να δημιουργήσει διακριτές και ανεξάρτητες εκτάσεις ώστε να είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμες, με πλήρη αναμόρφωση της πολεοδομικής οργάνωσης παραθαλάσσιου ακινήτου που απέκτησε το 2022. Το νέο σχέδιο προβλέπει κατοικίες, τουριστική μονάδα έως 295 κλίνες και συνολική δόμηση 32,4 χιλ. τετραγωνικών μέτρων.

Το project

Όπως σημειώνεται, με την πολεοδομική πρόταση δημιουργούνται συνολικά 7 Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) και προβλέπονται κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε ποσοστό 50% της συνολικής έκτασης. Βασικός στόχος της πολεοδομικής οργάνωσης είναι η δημιουργία ενός οικισμού που θα εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής και στο φυσικό περιβάλλον. Επιλέγεται η δημιουργία μεγάλων Ο.Τ η μορφή και το μέγεθος των οποίων επιτρέπει την ελεύθερη τοποθέτηση κτιρίων με χρήση κατοικίας σε αυτά αποφεύγοντας τον κατακερματισμό της γης με πυκνό οδικό δίκτυο μειώνοντας το μήκος οδικού δικτύου στο ελάχιστο απαιτούμενο για τις προσβάσεις στις ιδιοκτησίες και οργανώνοντας τη χάραξη και οργάνωσή του ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους.

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η συνολική προτεινόμενη πραγματοποιούμενη δόμηση ανέρχεται σε 32.444 τ.μ., εκ των οποίων 23.154 τ.μ. αφορούν σε οικιστικές κατοικίες, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για ξενοδοχειακή μονάδα 295 κλινών.

Αντίστοιχα, οργανώνονται λειτουργικοί ελεύθεροι χώροι για άθληση και αναψυχή που συνδέονται με όλο τον οικισμό μέσω εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη , ασφαλής και ευχάριστη μετακίνηση των πεζών από την κατοικία προς τους βασικούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και προς τον παράκτιο χώρο όπου δημιουργούνται επίσης διευρυμένοι ελεύθεροι παράκτιοι πεζόδρομοι και μικρά μονοπάτια στα βραχώδη τμήματα της ακτής που θα πρέπει να διατηρηθούν κατά το δυνατόν στη φυσική τους κατάσταση για λόγους προστασίας τους αλλά και ασφάλειας των πεζών κατά την πρόσβαση στη βραχώδη ακτή.

Με την πολεοδομική πρόταση προτείνεται η χωρική διαφοροποίηση των δύο βασικών χρήσεων που προβλέπονται από τον προτεινόμενο πολεοδομικό κανονισμό . Η χρήση τουρισμού – αναψυχής καταλαμβάνει ένα ενιαίο τμήμα της όλης έκτασης και η παραθεριστική κατοικία διαχέεται σε όλη την υπόλοιπη έκταση. Σκοπός του διαχωρισμού των χρήσεων είναι ο περιορισμός της συγκέντρωσης της κυκλοφορίας σε ένα τμήμα του οικισμού , στο Ο.Τ 3 το οποίο οργανώνεται σε ακραία θέση και περιβάλλεται από ευρείς κοινόχρηστους χώρους του οικισμού έτσι ώστε η κατοικία αναπτύσσεται στα υπόλοιπα 6 Ο.Τ που διατηρούν γειτνίαση μεταξύ τους αλλά διατηρούν την «απομόνωση» που είναι επιθυμητή από την τουριστική μονάδα.

Στις υποδομές του συγκροτήματος περιλαμβάνονται πεδίο προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρων, χώρος στάθμευσης περίπου 60 θέσεων και διαπλάτυνση της υφιστάμενης δημοτικής οδού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αυτοτελή κάλυψη των αναγκών σε νερό και στη διαχείριση των λυμάτων, με μονάδα αφαλάτωσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Το μοντέλο αξιοποίησης

Μέσω της εταιρείας Αργολική Ριβιέρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρεί σε πλήρη αναμόρφωση του παλαιότερου πολεοδομικού σχεδίου στη θέση Σινδόνι, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επέκτασής του κατά περίπου 55,5 στρέμματα. Η νέα πρόταση οργανώνει το σύνολο της έκτασης σε επτά μεγαλύτερα οικοδομικά τετράγωνα, έξι για κατοικία και ένα για τουρισμό – αναψυχή, με μικρότερο κατακερματισμό σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό.

Πρόκειται για ιδιωτική πολεοδόμηση, με τη σημερινή θεσμική ονομασία Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ). Η έκταση βρίσκεται εντός της παλαιότερα θεσμοθετημένης ζώνης ΠΕΡΠΟ 1 της Ερμιόνης, ενώ για περίπου 113,9 στρέμματα υπήρχε ήδη εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.

Η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η εταιρεία δεν προσθέτει απλώς τα 55,5 στρέμματα στο υπάρχον σχέδιο. Επανασχεδιάζει ολόκληρη την έκταση με μεγαλύτερα οικόπεδα, λιγότερο κατακερματισμένη δόμηση και χωριστή τουριστική ενότητα. Η ίδια η πολεοδομική μελέτη κάνει λόγο για παραθεριστικό οικισμό «διαφορετικών προδιαγραφών» και για τουριστική μονάδα υψηλών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το παραλιακό τμήμα της ανάπτυξης. Εκεί προβλέπονται μεγαλύτερα οικόπεδα κατοικίας, ενώ τα κτίρια πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού για τις κατοικίες και 50 μέτρων για τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί περιλαμβάνονται και στη βεβαίωση καταλληλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η περιοχή

Η υπό μελέτη έκταση χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του Όρμου Κρανιδίου. Η βορεινή ακτογραμμή του όρμου χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλους μικρούς κολπίσκους. Η τοπογραφία της περιοχής είναι παράκτια έως ημιλοφώδης και περιβάλλεται από το λόφο Σινδόνι. Γεωγραφικά τοποθετείται στα 4,8 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Ερμιόνης ,6,4 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης του Κρανιδίου και 3,35 χλμ. από την Πετροθάλασσα Ερμιόνης. Μέρος της έκτασης (55 στρέμματα περίπου) είναι εκτός σχεδίου. Βορειοδυτικά του γηπέδου έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού».

Στην έκταση του εν λόγω Οικοδομικού Συνεταιρισμού έχουν υλοποιηθεί κάποια έργα υποδομής ενώ δεν έχουν ανεγερθεί μέχρι σήμερα κατοικίες. Στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα 1500μ από αυτή δεν υπάρχουν άλλες οικιστικές περιοχές (εγκεκριμένα σχέδια πόλης- οριοθετημένοι οικισμοί) πλην της προαναφερόμενης έκτασης του Οικ. Συν/σμού και μόνο διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση. Με την πολεοδομική πρόταση δημιουργούνται συνολικά 7 Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) και προβλέπονται κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε ποσοστό >50 % της συνολικής έκτασης. Το έργο χωροθετείται στο Δήμο Ερμιόνης και στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συνολική έκταση αποτελείται από δύο επί μέρους τμήματα: το Τμήμα Α συνολικής έκτασης 113,929 στρ. και το Τμήμα Β συνολικής έκτασης 55,495 στρ..

Ο σκοπός της επένδυσης

Όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ, σκοπός της προτεινόμενης επένδυσης είναι η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου Συγκροτήματος παραθεριστικών κατοικιών και εγκαταστάσεων Τουρισμού-αναψυχής, που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές και θα δύναται να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούνται, ως ιδανικές, από παραθεριστές με υψηλή οικονομική άνεση, αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο το τουριστικό προϊόν τόσο της ευρύτερης περιοχής μελέτης όσο και του Δήμου. Επιπλέον, η επένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές εισροές συναλλάγματος, απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος και αύξηση της απασχόλησης. Παράλληλα, σημαντική θα είναι και η πολλαπλασιαστική επίδραση της επένδυσης στη τοπική οικονομία καθώς και στην αναπτυξιακή προοπτική της.

Το story

Όπως από πέρυσι είχαμε αναφέρει, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρονταν να έχει επενδυτικά σχέδια για την περιοχή «φιλέτο» της Ερμιονίδας, στην οποία έχουν αναπτυχθεί ήδη ή σχεδιάζονται νέα projects, κατά βάση από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε τουρισμό/ξενοδοχεία - real estate. Μάλιστα, σύμφωνα με παλιότερα δημοσιεύματα, στις αρχές του 2025 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ενέκρινε τη βεβαίωση καταλληλότητας για πολεοδόμηση έκτασης 55 στρεμμάτων. Η νέα αυτή έκταση έρχεται να προστεθεί σε ήδη υπάρχουσα ιδιοκτησία 114 στρεμμάτων της εταιρείας «Αργολική Ριβιέρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Με τα τότε δεδομένα, η συγκεκριμένη έκταση με την εγκριθείσα προς πολεοδόμηση έκταση των 55 στρεμμάτων, έφτασε να έχει συνολική επιφάνεια 169 στρέμματα.