Η Ανσαραλά πλήττει ξανά τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον πόλεμο στην Υεμένη

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε να αναβληθεί σύνοδος σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή του Ιράν και κρατών του Κόλπου που υποτίθεται πως θα οργανωνόταν στο Ομάν χθες, σύμφωνα με την ιρανική διπλωματία.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έπληξε χθες Δευτέρα εκ νέου στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη γειτονική Σαουδική Αραβία, ενώ το Ιράν διέψευσε πως έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στον πόλεμο αυτό, νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το κίνημα κατάφερε τις τελευταίες ημέρες βαριές ήττες στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και του συμμάχου τους, της Σαουδικής Αραβίας, παίρνοντας με αστραπιαία προέλαση τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, περάσματος στρατηγικής σημασίας που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στοχοποίησαν επίσης ξανά πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, της χώρας που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού παγκοσμίως, πυροδοτώντας περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που από την περασμένη εβδομάδα έχουν ξεπεράσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Χθες πλήγμα των Χούθι στη δυτική Υεμένη είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ στρατιωτικοί των δυνάμεων που ορκίζονται πίστη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, σύμφωνα με δυο πηγές προσκείμενες σε αυτές.

Το κίνημα Ανσαραλά ανακοίνωσε από την πλευρά του νέα επίθεση «ευρείας κλίμακας», με «δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones» εναντίον της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ, στη Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Περίοικος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε «πολλούς πυραύλους» να πλήττουν τη στρατιωτική βάση και άκουσε ισχυρές εκρήξεις.

«Είναι η πρώτη φορά» που είδε «τόσους», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά «η οποία διήρκεσε πολλή ώρα».

Ο στρατός του Ριάντ ανταπέδωσε εξαπολύοντας περίπου πενήντα αεροπορικές επιδρομές, όπως και την προηγουμένη, σύμφωνα με την Ανσαραλά.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της χώρας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποδέχτηκε χθες στην Τζέντα τον επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τον Μπραντ Κούπερ, για να συζητήσουν τις «εξελίξεις στην περιοχή», μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο, για να συζητήσει τις περιφερειακές εξελίξεις με τον πρόεδρο της χώρας αυτής Άμπντελ Φάταχ ας Σίσι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της αιγυπτιακής προεδρίας.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος «θέλει εγγυήσεις ότι η Αίγυπτος θα επέμβει, αν είναι ανάγκη, για να προστατεύσει το Μπαμπ ελ Μάντεμπ», αποκρυπτογράφησε η Μιρέτ Μαμπρούκ του Middle East Institute της Ουάσιγκτον.

«Θέση ισχύος»

Σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, η Σαουδική Αραβία ζήτησε να αναβληθεί σύνοδος σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών με τη συμμετοχή του Ιράν και κρατών του Κόλπου που υποτίθεται πως θα οργανωνόταν στο Ομάν χθες, σύμφωνα με την ιρανική διπλωματία.

«Η επίκληση του ζητήματος της Υεμένης ως του λόγου (της αναβολής) αποτελεί ψευδές πρόσχημα», έκρινε ο εκπρόσωπός της Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν δεν επεμβαίνει στις υποθέσεις της Υεμένης», επέμεινε, τονίζοντας πως η Ανσαραλά είναι παράγοντας «απόλυτα ανεξάρτητος», που «παίρνει τις αποφάσεις της με βάση τα δικά της συμφέροντα».

Η σύνοδος αυτή αναμενόταν να έχει στο επίκεντρο το μέλλον του στενού του Ορμούζ, άλλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού για το εμπόριο υδρογονανθράκων, που έχει κλείσει το Ιράν εδώ και μήνες.

«Παρά τις έντονες πιέσεις που ασκούνται από τις ΗΠΑ, το Ιράν διατηρεί συγκριτικά τον έλεγχο του Ορμούζ», επισήμανε ο πολιτικός αναλυτής Μαζιάρ Χοσραβί. Παράλληλα, οι εξελίξεις στην Υεμένη δημιουργούν «νέα ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και ακόμη και σε διεθνή κλίμακα».

«Μου φαίνεται ότι ο Ιράν (θα πήγαινε) σε αυτή τη σύνοδο έχοντας θέση ισχύος», πρόσθεσε στο AFP, ενώ η Σαουδική Αραβία είναι αποδυναμωμένη.

«Αφόρητη»

Το βασίλειο βρίσκεται σε κλοιό, καθώς υφίσταται επιθέσεις των Χούθι ενώ τα δεξαμενόπλοιά του απειλούνται και στα δυο στενά μέσω των οποίων εξάγει το πετρέλαιό του.

Επιπλέον ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, μέσω του οποίου εξήγαγε αργό παρακάμπτοντας το Ορμούζ, σταμάτησε να λειτουργεί μέχρι νεοτέρας, έπειτα από επιθέσεις drones που σύμφωνα με το Ριάντ εξαπολύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ.

Η προέλαση της Ανσαραλά χειροτέρεψε «μια κρίση που τα κράτη του Κόλπου θεωρούν ήδη αφόρητη. Με το Ορμούζ κλειστό και το Μπαμπ ελ Μάντεμπ ολοένα πιο ευάλωτο, η αποκλιμάκωση έχει γίνει οικονομική επιτακτική ανάγκη», σχολίασε ο Αλί Βαέζ, του κέντρου μελετών International Crisis Group.

Έπειτα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο από τον Ιούλιο, με φόντο τον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Οι μάχες των τελευταίων εβδομάδων στη δυτική Υεμένη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως αντιμαχόμενοι, και να εκτοπιστούν εξαναγκαστικά σχεδόν 86.000 άμαχοι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Παράλληλα, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη έχουν στην πράξη ανασταλεί, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε --ξανά-- χθες Δευτέρα έτοιμος να συζητήσει.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κλείσει συμφωνία γρήγορα και απελπιστικά. Εγώ θα κρίνω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν -- είμαστε ανοικτοί στην ιδέα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ