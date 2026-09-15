Δέσποινα Τσαγγάρη: Σε σύνολο 780 επώνυμων κωδικών οι 265 έχουν τετράμηνη διάρκεια - Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται

Τι δηλώνει στο insider.gr η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη για την εφαρμογή της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών.

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών είναι πάνω από όλα εθελοντική και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τις επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει μόνη της και αυτοτελώς», δηλώνει στο insider.gr η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη. Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε ότι σε σύνολο 780 επώνυμων κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, οι 265 κωδικοί θα έχουν μειωμένες τιμές με τετράμηνη ισχύ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι έχουν συμπληρωθεί δύο εβδομάδες από την εκκίνηση της λεγόμενης εθνικής πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως τρόφιμα αλλά και σχολικά είδη. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης τιμών στο 9,5%.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας

Βάσει των αρχικών σχεδιασμών της πρωτοβουλίας, οι μειώσεις τιμών θα πρέπει να έχουν συνολική διάρκεια έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία για ελάχιστη χρονική διάρκεια δύο μηνών. Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Οι δηλώσεις της κυρίας Τσαγγάρη έρχονται λίγα 24ωρα μετά τη δήλωση του προέδρου του ΔΣ του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην Καθημερινή πως «η συμφωνία για τη μείωση τιμών αφορά στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο» και πως οι επιχειρήσεις δεν έχουν δεσμευτεί για μειώσεις τιμών μετά την παρέλευση δύο μηνών. Επί της ουσίας, ο κ. Θεοδωρόπουλος αφήνει να εννοηθεί πως η εθνική πρωτοβουλία δεν έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα τεσσάρων μηνών, αλλά με ορίζοντα διμήνου.

Τι μπορεί να συμβεί μετά την παρέλευση του διμήνου

«Δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρόπουλου», εξηγεί στο insider.gr η κυρία Τσαγγάρη, επισημαίνοντας πως κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών μπορεί μετά την παρέλευση του διμήνου να συνεχίσει με μειώσεις στους ίδιους κωδικούς, είτε να αντικαταστήσει τους αρχικούς κωδικούς με νέους είτε ακόμη και να διακόψει τη συμμετοχή της.

Σύμφωνα με την κυρία Τσαγγάρη, σε σύνολο 780 επώνυμων κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, οι 265 έχουν μειωμένες τιμές με τετράμηνη διάρκεια. Δηλαδή ένα στους τρεις περίπου κωδικούς θα έχει μειωμένη τιμή για τέσσερις μήνες και περίπου δύο στους τρεις κωδικούς θα μπορούν μετά την παρέλευση του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου είτε να συνεχίσουν με μειώσεις, είτε να αντικατασταθούν από άλλους, είτε ακόμη και να αποσυρθούν.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα συνεχίσει τις επαφές από τον Οκτώβριο κι έπειτα ώστε να γίνουν περισσότεροι από 265 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές με τετράμηνη διάρκεια», σημειώνει η κυρία Τσαγγάρη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πρώτες δύο εβδομάδες εφαρμογής της πρωτοβουλίας δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού, το οποίο αναζητά τους κωδικούς με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δείχνει να ανταποκρίνεται στη δράση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κατά την εκκίνησή της, συμμετείχαν 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης τιμών στο 9,5% και συγκεκριμένα 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωσης τιμής 6,6%, το οποίο ανεβαίνει στο 9% αν συνυπολογιστεί και η συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμών 12%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%, καθώς και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμών 7,5%. Στη λίστα συμμετέχουν μέχρι στιγμής περί τις 100 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών.

Σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei» στην πλατφόρμα φιλοξενούνται 1.758 κωδικοί με μειωμένες τιμές.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής κατανάλωσης.