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Επίσκεψη Πιερρακάκη στη Γερμανία - Συναντήσεις με τον Μερτς και τον Υπουργό Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ

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Επίσκεψη Πιερρακάκη στη Γερμανία - Συναντήσεις με τον Μερτς και τον Υπουργό Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ
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Στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Φρίντριχ Μερτς, και με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στη Γερμανία βρίσκεται ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα με την ιδιότητα του Προέδρου του Eurogroup.

Στο Βερολίνο, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί σήμερα με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στις προκλήσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει, επίσης, σε δημόσια εκδήλωση του Jacques Delors Centre της Hertie School.

Με αφορμή την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Ανυπομονώ για την πρώτη μου επίσκεψη στη Γερμανία ως Πρόεδρος του Eurogroup. Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τιςξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης. Το Eurogroup βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη».

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Eurogroup
Κυριάκος Πιερρακάκης
Γερμανία
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
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