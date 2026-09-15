Moody’s: Επενδύει στη PhilRatings – «Βλέπει» ευκαιρίες στην αγορά χρέους της ΝΑ Ασίας

Μειοψηφικό ποσοστό στην Philippine Rating Services Corp. (PhilRatings) αποκτά η Moody's, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στις αναπτυσσόμενες αγορές χρέους των Φιλιππίνων και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Μειοψηφικό ποσοστό στην Philippine Rating Services Corp. (PhilRatings) αποκτά η Moody's, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στις αναπτυσσόμενες αγορές χρέους των Φιλιππίνων και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έγιναν γνωστοί, σημειώνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg. Σύμφωνα με τη Moody’s, η τεχνογνωσία της PhilRatings στην τοπική αγορά και οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που παρέχει συμπληρώνουν τη διεθνή οπτική του αμερικανικού οίκου για τους επενδυτές στις Φιλιππίνες.

Η Moody’s εστιάζει ιδιαίτερα στις προοπτικές ανάπτυξης των αγορών χρέους της περιοχής. Τα εγχώρια εταιρικά ομόλογα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στις χώρες της ASEAN υπερβαίνουν σε αξία κατά περισσότερο από δύο φορές τις αντίστοιχες διασυνοριακές τοποθετήσεις. Παράλληλα, στις Φιλιππίνες έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων σε υποδομές μέσα στην επόμενη τριετία.

Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η Moody’s αναμένεται να γίνει ο πρώτος διεθνής οίκος αξιολόγησης που επενδύει σε εγχώρια εταιρεία πιστοληπτικών αξιολογήσεων στις Φιλιππίνες.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η PhilRatings θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ανεξάρτητα, διατηρώντας τη δική της διοίκηση, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και τις διαδικασίες πιστοληπτικής αξιολόγησης.