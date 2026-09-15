Προϋπολογισμός: Άνω του στόχου κατά 2,9% τα φοροέσοδα - Αυξημένες δαπάνες 1,2 δισ. ευρώ λόγω ΤΑ

Στα 49,1 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα στο οκτάμηνο. H εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026.

Aυξημένα κατά 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου ήταν τα φορολογικά έσοδα το 8μηνο όπως καταγράφεται στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Τον Αύγουστο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,733 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 6,5 δισ. ευρώ, αλλά αν αφαιρεθούν ποσά που συνδέονται με ετεροχρονισμό πληρωμών και άλλες συναλλαγές, η υπέρβαση σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 185 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες παρουσιάζονται επίσης αυξημένες κατά 1,195 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (50,630 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών του ΤΑΑ.

Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 5,331 δισ. ευρώ. ειδικά οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 9,038 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,399 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 1,998 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.

Το πλεόνασμα

Να σημειωθεί πως σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,964 δισ. ευρώ, η εικόνα του συνολικού ισοζυγίου δείχνει πιο πιεσμένη. Ωστόσο, ήδη έχουν απαιτηθεί έκτακτες δαπάνες 800 εκατ. ευρώ λόγω ενεργειακής κρίσης μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα παρέμεινε θετικό καθώς διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4,989 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 είχε ανέλθει σε 8,499 δισ. ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ του καταγεγραμμένου αποτελέσματος και της υπέρβασης που θεωρείται δημοσιονομικά συγκρίσιμη συνδέεται με συγκεκριμένες ταμειακές μεταβολές. Ειδικότερα, από το αποτέλεσμα εξαιρούνται 573 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 618 εκατ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Εξαιρείται επίσης ποσό 135 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό. Η συγκεκριμένη είσπραξη είχε προβλεφθεί να καταγραφεί στο τέλος του 2025, ενώ δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης.

Μετά τις προσαρμογές αυτές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 185 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα στο οκτάμηνο

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,317 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, αυξημένα κατά 2,297 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Στη στοχοθεσία είχε περιληφθεί είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Ιούνιο.

Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2026. Εάν εξαιρεθεί η επίδραση της συγκεκριμένης χρονικής μετατόπισης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,671 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 49,527 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό.

Χωρίς τα δύο αυτά ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 49,086 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου.

Στα έσοδα Ιανουαρίου καταγράφηκαν οι συναλλαγές για την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για 35 χρόνια. Από το τίμημα της συναλλαγής, ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 24%, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι». Το ίδιο ποσό συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου και ακολούθως καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,101 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 442 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 5,659 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ που συνδέεται με τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 3,120 δισ. ευρώ.

«Ξέφυγαν» οι δαπάνες 1,2 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,195 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 50,630 δισ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται 1,544 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 1,842 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ και 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για φαρμακευτικά σκευάσματα, προϊόντα και υπηρεσίες υγείας.

Προς νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μεταβιβάστηκαν 979 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ ανήλθαν σε 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκαν 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του FUEL PASS, 135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης και 232 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 9,038 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,399 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, επίσης λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε σχέση με το 2025, οι αντίστοιχες πληρωμές ήταν αυξημένες κατά 1,998 δισ. ευρώ.

Η εικόνα του Αυγούστου

Μόνο τον Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,059 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 271 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,733 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,130 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 1,183 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 250 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 160 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου των 410 εκατ. ευρώ.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου, σε περίπου δέκα ημέρες.