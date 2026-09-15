Νέα άνοδος για το πετρέλαιο ελέω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Το Brent ενισχύεται 2,09% στα 107,89 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κερδίζει 2,24% στα 103,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 11:58

Διευρύνει τα κέρδη του το πετρέλαιο την Τρίτη, εν μέσω νέων πληγμάτων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και επιθέσεων του Ιράν σε πλοία στον Κόλπο. Τα futures για το αργό Brent παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύονται 2,09% στα 107,89 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Οκτωβρίου κερδίζει 2,24% στα 103,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον κρίσιμο αγωγό East-West, ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, αφού υπέστη ζημιές από drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ, επιδεινώνοντας τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό σε μια περίοδο που η αγορά είναι ήδη περιορισμένη. Το Ριάντ ανακοίνωσε τον τραυματισμό 13 αμάχων τη Δευτέρα, μετά από κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των Χούθι.

Παράλληλα, ο στρατός του Ιράν κατέρριψε ένα προηγμένο αμερικανικό drone πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σειρά επιχειρήσεων της Τεχεράνης κατά αμερικανικών ναυτικών συστημάτων στον Κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεχίσουν την εκστρατεία τους κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το πετρέλαιό της.

Ταυτόχρονα, η CENTCOM των ΗΠΑ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι το δεξαμενόπλοιο El Gaia, με σημαία Παναμά, προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη στα Στενά του Ορμούζ. «Χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα και αχρηστεύτηκε. Οι δηλώσεις των IRGC αποτελούν άλλο ένα παράδειγμα των ψεμάτων και των προσπαθειών εκφοβισμού τους, καθώς επιχειρούν να παρεμποδίσουν τα εμπορικά πλοία» πρόσθεσε.

Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να ενισχυθεί, δεδομένων των επιθέσεων σε αγωγούς πετρελαίου και του κλεισίματος του σαουδαραβικού East-West, εκτίμησε ο Κομάλ Σρι - Κουμάρ, πρόεδρος της Sri-Kumar Global Strategies, στο CNBC. «Επιπλέον, υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος με δασμούς που κλιμακώνεται ταχύτατα, γεγονός που θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές και, κατά συνέπεια, στις αποδόσεις των ομολόγων», κατέληξε.