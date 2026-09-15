Τραμπ: Νέο χτύπημα στον Καναδά – Δασμοί 50% και απαγορεύσεις εισαγωγών

Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, καθώς από σήμερα η Ουάσινγκτον διευρύνει τη λίστα των καναδικών προϊόντων που επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς 50%.

Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, καθώς από σήμερα η Ουάσινγκτον διευρύνει τη λίστα των καναδικών προϊόντων που επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς 50%.

Στον αναθεωρημένο κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ορισμένα τυριά και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, δέρματα και γούνες ζώων, μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής, προϊόντα χαρτιού, καθώς και σειρά προϊόντων από χάλυβα και αλουμίνιο. Στη λίστα προστίθενται επίσης έπιπλα, στρώματα, φωτιστικά, οχήματα παντός εδάφους (ATV) και οχήματα τύπου golf cart.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση αφαιρεί από το καθεστώς του πρόσθετου δασμού ορισμένα καναδικά προϊόντα που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το τσιμέντο, το αλάτι, ορισμένα προϊόντα χαρτιού –μεταξύ των οποίων χαρτί υγείας– καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες ουίσκι, λικέρ και άλλων αλκοολούχων ποτών σε δοχεία άνω των τεσσάρων λίτρων.

Οι αλλαγές αποτελούν μέρος της νέας απάντησης της Ουάσινγκτον στα αντίμετρα της Οτάβα. Ο Καναδάς έθεσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ισχύ δασμούς 15%, 25% και 50% σε αμερικανικά προϊόντα, συνολικής αξίας 27,6 δισ. δολαρίων, απαντώντας στους αμερικανικούς δασμούς που είχαν προηγηθεί. Τα καναδικά μέτρα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων σε χάλυβα, γαλακτοκομικά, οικιακές συσκευές, αγροτικό εξοπλισμό, χαρτί και ηλεκτρονικά.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω στο τέλος του μήνα. Από τις 29 Σεπτεμβρίου, οι ΗΠΑ πρόκειται να περάσουν από τους δασμούς στην απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων. Τα μέτρα καλύπτουν τα περισσότερα αλκοολούχα ποτά, συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων προϊόντα ορού γάλακτος (whey), καθώς και μοτοσικλέτες με κινητήρα άνω των 800 κυβικών εκατοστών.

Η νέα ανταλλαγή μέτρων επιβαρύνει περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών, με τον Καναδά να παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένος στις εξελίξεις λόγω της μεγάλης εξάρτησης των εξαγωγών του από την αμερικανική αγορά.