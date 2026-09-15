Τσιόδρας: Άμεση εφαρμογή της τελωνειακής μεταρρύθμισης για προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων

Τι υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης είναι η προϋπόθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσει την εισροή εκατομμυρίων προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ συνεχάρη την Κομισιόν και τον Dirk Gotink, εισηγητή του Ευρωκοινοβουλίου για αυτή τη μεταρρύθμιση, προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της εφαρμογής της εξαίρεσης υποβολής των μικρών πακέτων σε δασμούς, η ροή τέτοιων δεμάτων έχει μειωθεί έως και 50% σε ορισμένα σημεία εισόδου όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο».

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι χρειαζόμαστε τάχιστη εφαρμογή της τελωνειακής μεταρρύθμισης για να κλείσουμε τα υφιστάμενα κενά, πανευρωπαϊκή συνεργασία και ομοιόμορφη εφαρμογή της συμφωνίας ώστε να αποτρέψουμε το φαινόμενο οι εταιρείες αυτές να επιλέγουν το πιο ευνοϊκό τελωνειακό σημείο εισόδου.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «μόνο έτσι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα νιώθουν ότι προστατεύονται στην Ενιαία Αγορά και οι επιχειρήσεις δεν θα υφίστανται άνισο ανταγωνισμό από πλατφόρμες τρίτων χωρών».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Καιρός ήταν! Η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης είναι η προϋπόθεση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει αποτελεσματικά για να αντιμετωπίσει την εισροή εκατομμυρίων προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να συγχαρώ για αυτή τη δουλειά και την Κομισιόν και τον Dirk για την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της εφαρμογής της εξαίρεσης υποβολής των μικρών πακέτων σε δασμούς, η ροή τέτοιων δεμάτων έχει μειωθεί έως και 50% σε ορισμένα σημεία εισόδου. Ωστόσο, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα αυτής της πρόκλησης είναι τεράστιες. Για αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε τάχιστη εφαρμογή της τελωνειακής μεταρρύθμισης για να κλείσουμε τα υφιστάμενα κενά.

Αλλά, κυρίως, χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκή συνεργασία και ομοιόμορφη εφαρμογή της συμφωνίας ώστε να αποτρέψουμε το φαινόμενο οι εταιρείες αυτές να επιλέγουν το πιο ευνοϊκό τελωνειακό σημείο εισόδου. Μόνο έτσι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα νιώθουν ότι προστατεύονται στην Ενιαία Αγορά και οι επιχειρήσεις δεν θα υφίστανται άνισο ανταγωνισμό από πλατφόρμες τρίτων χωρών.