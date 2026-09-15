Επιστροφή ενοικίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις για την ενίσχυση

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις για να μη χάσουν έως 800 ευρώ οι δικαιούχοι

Περιθώριο 15 ημερών για να ελέγξουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης έχουν οι ενοικιαστές, προκειμένου να μη χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα τους καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοιχτό το περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, πριν η ΑΑΔΕ οριστικοποιήσει τα δεδομένα που θα «κλειδώσουν» τον υπολογισμό των ποσών τα οποία θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Η επιστροφή θα δουν στους λογαριασμούς τους τον Νοεμβρίου οι ενοικιαστές, βασίζεται στην δαπάνη ενοικίου την οποία κατέβαλαν το 2025, όπως αυτή δηλώθηκε από τους ίδιους στο Ε1 που υποβλήθηκε το 2026. Η ενίσχυση υπολογίζεται ως το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τις σχετικές διασταυρώσεις.

Διορθώσεις στο Ε1

Οι ενοικιαστές που εντοπίζουν λάθη ή ελλείψεις πρέπει να ελέγξουν αν έχουν δηλωθεί σωστά ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τα ποσά των ενοικίων που καταβλήθηκαν. Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας καταχωρίζονται στους κωδικούς 811 έως 816 του Ε1, ενώ για τη φοιτητική κατοικία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 817 έως 822.

Για το σκοπό αυτό, έως τις 30 Σεπτεμβρίου απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων μίσθωσης, όπου παρουσιάζονται ελλείψεις. Εφόσον οι διορθώσεις αυτές έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν μεταβάλουν τα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν και τον φόρο που πληρώθηκε, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για την υποβολή της συγκεκριμένης τροποποιητικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος ή είχαν περισσότερα από ένα μισθωτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αποτυπώνονται σωστά στο Ε1 οι επιμέρους περίοδοι μίσθωσης και τα αντίστοιχα ποσά ενοικίου. Αν τα στοιχεία δεν συμφωνούν, η τελική ενίσχυση μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα που επιβεβαιώνονται από τις διασταυρώσεις.

Και οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, καλούνται να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων. Ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να είναι σωστός, ενώ το δηλωθέν ποσό πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε στη διάρκεια του 2025.

Ο έλεγχος των στοιχείων

Για τον υπολογισμό της επιστροφής λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ενοίκια που μπορούν να επιβεβαιωθούν ως πραγματικά καταβληθέντα μέσω του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Δηλαδή τα στοιχεία των ενοικίων που δηλώνουν οι μισθωτές διασταυρώνονται τόσο με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο όσο και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Εάν το ποσό που έχει δηλώσει ο μισθωτής στο Ε1 είναι υψηλότερο τόσο από το ποσό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής στο Ε2, ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλώσει ο μισθωτής στο Ε1.

Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο myAADE. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι σωστά δηλωμένος και επιβεβαιωμένος, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα η πίστωση της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Για τις φοιτητικές κατοικίες, οι φορολογούμενοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί ορθά τα στοιχεία της μίσθωσης και ο Αριθμός Κάρτας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΦΜ του φοιτητή, στην περίπτωση εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Η παράλειψη ή η λανθασμένη αναγραφή των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την επιστροφή.

Τι λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Η βασική επιστροφή υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Για μισθωτή χωρίς τέκνα, το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 800 ευρώ. Για οικογένεια με ένα τέκνο το όριο αυξάνεται στα 850 ευρώ, ενώ με δύο τέκνα φτάνει τα 900 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο προστίθενται 50 ευρώ.

Τα ανώτατα ποσά εφαρμόζονται μόνο όταν το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά τα αντίστοιχα όρια. Διαφορετικά, η επιστροφή περιορίζεται στο ένα δωδέκατο της πραγματικής ετήσιας δαπάνης που δηλώθηκε. Σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Η καταβολή της επιστροφής προϋποθέτει την ταυτόχρονη τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών ορίων. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνει το φορολογούμενο και το απαλλασσόμενο εισόδημα, καθώς και το πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα του υπόχρεου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης.

Για άγαμο, το όριο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης διαμορφώνεται σε 35.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία. Όσοι διαπιστωθεί ότι δήλωσαν ανακριβή δεδομένα για κύρια ή φοιτητική κατοικία θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, μαζί με τόκους με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Παράλληλα, θα αποκλειστούν από την ενίσχυση για τρία χρόνια.