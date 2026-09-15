ΗΠΑ-Ελλάδα: Εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου στη Νέα Ορλεάνη

Η νέα προξενική παρουσία της Ελλάδας στην πόλη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδότησαν τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη που πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Η νέα προξενική παρουσία της Ελλάδας στην πόλη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας.

Στη διπλή αυτή διάσταση αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε στην τελετή των εγκαινίων, τονίζοντας την ιστορική αλλά και τη στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν η Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης και ο Επίτιμος Πρόξενος Τζον Ντένις Τζορτζ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και μέλη της ελληνικής ομογένειας.

Η Νέα Ορλεάνη υπό το Πρίσμα των Σημερινών Ελληνοαμερικανικών Σχέσεων

Η επιλογή της Νέας Ορλεάνης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπό το πρίσμα των σημερινών ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή του Κάτω Μισισιπή αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα λιμενικά, ναυτιλιακά και εφοδιαστικά συμπλέγματα της Βόρειας Αμερικής, ενώ η Λουιζιάνα και οι νότιες ακτές των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικού βρίσκονται στον πυρήνα της αμερικανικής ενεργειακής οικονομίας και των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η παρουσία στην περιοχή ενισχύει το πεδίο επαφών στον ναυτιλιακό τομέα.

Παράλληλα, σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο, έχει ενισχυθεί η ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των εξαγωγικών υποδομών LNG στις νότιες ακτές των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών αγορών. Αμερικανικό LNG μεταφέρεται ήδη προς την Ελλάδα, η οποία, μέσω της ανάπτυξης των ενεργειακών της υποδομών και των περιφερειακών διασυνδέσεων, ενισχύει τον ρόλο της ως πύλης εισόδου και διοχέτευσης φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Ο τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης και ο Κάθετος Διάδρομος αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής, μαζί με τις υπόλοιπες υποδομές εισαγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η λειτουργία του Επίτιμου Προξενείου αποκαθιστά τη συνέχεια της ελληνικής θεσμικής παρουσίας στην περιοχή, ενώ παράλληλα αντανακλά τη διεύρυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενέργεια και η ναυτιλία, μαζί με την άμυνα, συγκαταλέγονται στους βασικούς πυλώνες αυτής της συνεργασίας.

Η ελληνική πλευρά προσβλέπει επίσης στην ενίσχυση των επαφών με τις τοπικές αρχές, την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα και τα πολιτιστικά ιδρύματα της περιοχής μέσω της νέας προξενικής παρουσίας.

Η Μακρά Ελληνική Ιστορία στην Νέα Ορλεάνη

Η σημερινή παρουσία της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη έχει, ωστόσο, και ισχυρό ιστορικό υπόβαθρο. Όπως υπενθύμισε ο κ. Γεραπετρίτης, η πόλη υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και φιλοξένησε μία από τις πρώτες οργανωμένες ελληνορθόδοξες κοινότητες της χώρας πριν από σχεδόν δύο αιώνες.

Στις 25 Οκτωβρίου 1864 ο Αβραάμ Λίνκολν υπέγραψε την επίσημη αναγνώριση του διορισμού του Νικολάου Μπενάκη ως προξένου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, το πρώτο ελληνικό προξενείο στις ΗΠΑ ιδρύθηκε στην πόλη το 1866. Την ίδια χρονιά ανεγέρθηκε επίσης το πρώτο κτίριο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, η κοινότητα του οποίου είχε οργανωθεί δύο χρόνια νωρίτερα και αναγνωρίζεται ως η πρώτη ελληνική ορθόδοξη ενορία στις ΗΠΑ.

Σήμερα η Νέα Ορλεάνη και ευρύτερα η Λουιζιάνα διαθέτουν μία δραστήρια ελληνική κοινότητα, πλήρως ενταγμένη στην αμερικανική κοινωνία, η οποία παράλληλα διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. Από την κοινότητα αυτή προέρχεται και ο Επίτιμος Πρόξενος Τζον Ντένις Τζορτζ, ο οποίος διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην ομογενειακή κοινότητα της πολιτείας.

Η Επίσκεψη της ΥΦΕΞ στη Νέα Ορλεάνη

Κατά την επίσκεψή της στη Νέα Ορλεάνη, η Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είχε συνάντηση με τη δήμαρχο της πόλης Έλενα Μορένο και συμμετείχε σε πρόγευμα εργασίας με το Προξενικό Σώμα της Νέας Ορλεάνης. Η κ. Παπαδοπούλου παρακολούθησε επίσης τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής κοινότητας της Λουιζιάνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ