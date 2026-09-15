Κομισιόν: 494 προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων σε ΑΙ και Κυβερνοασφάλεια, με μισθό από 8.911 ευρώ

Αναζητούνται 240 στελέχη με εξειδίκευση στην Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και 254 με αντικείμενο την Κυβερνοασφάλεια.

Στην πρόσληψη 494 διοικητικών υπαλλήλων (βαθμού AD 8) με απολαβές που ξεκινούν από 8.911 ευρώ, προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό φορέων και οργανισμών της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα αναζητούνται 240 στελέχη με εξειδίκευση στην Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και 254 με αντικείμενο την Κυβερνοασφάλεια.

Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι της πρώτης ειδικότητας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς όπως: ΤΝ, υπολογιστική γλωσσολογία, επιστήμη δεδομένων, επιστήμες των υπολογιστών ή τεχνολογία πληροφοριών, σπουδές ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών μηχανικών, τηλεπικοινωνίες, μηχανική λογισμικού, κυβερνοασφάλεια ή ασφάλεια των πληροφοριών, υπολογιστική νέφους, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, κβαντικές τεχνολογίες, συστήματα πληροφοριών, στατιστική, μαθηματικά κ.α.

Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι της δεύτερης ειδικότητας θα πρέπει οι σπουδές να εστιάζουν μεταξύ άλλων, στην ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή την κυβερνοασφάλεια, την κρυπτογράφηση, την ανάλυση κινδύνου ή την ανάλυση ασφάλειας κλπ.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://eu-careers.europa.eu/el/reasonable-accommodations-epso-selectio…) και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 Οκτωβρίου 2026 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Όλα τα άτομα που έχουν υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητάς τους εντός της προθεσμίας θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά δοκιμασιών (γλωσσικού συλλογισμού, αριθμητικού συλλογισμού και αφαιρετικού συλλογισμού). Θα ακολουθήσει δοκιμασία πολλαπλής επιλογής σχετική με τον τομέα επιλογής του κάθε υποψήφιου και τέλος η δοκιμασία EUFTE που αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας των υποψηφίων.