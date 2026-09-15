Χρηματιστήριο: Προς χαμηλό 3 εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης

Σε αρνητικό έδαφος συνεχίζει την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης. Πιέσεις για την πλειονότητα των μετοχών στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεχωρίζει ανοδικά στον FTSE Large Cap η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πάνω πό 1% οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές και στη λήξη των παραγώγων την Παρασκευή, αλλά με το διεθνές επενδυτικό κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένο, κινείται την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Η εγχώρια αγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία μιας εβδομάδας με σημαντικούς καταλύτες και αυξημένες προσδοκίες για ροές κεφαλαίων, ωστόσο οι πιέσεις από το εξωτερικό υπερισχύουν μέχρι στιγμής, με την πλειονότητα των μετοχών στη Λεωφόρο Αθηνών να κινείται σε αρνητικό έδαφος και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί προς τις 2.670 μονάδες, στα χαμηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου.

Χθες στη Wall Street σημειώθηκε νέο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων συνεχίζονται. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,66%. Η απόδοση του 10ετούς ξεπέρασε προσωρινά το 5%, για να κλείσει τελικά κατά 2 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 4,99%. Η κίνηση αποδίδεται σε έναν συνδυασμό επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, υψηλών τιμών πετρελαίου, μεγάλων χρηματοδοτικών αναγκών του αμερικανικού Δημοσίου και αυξημένων εταιρικών εκδόσεων ομολόγων που συνδέονται με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Το επίπεδο του 5% έχει τόσο ψυχολογική όσο και οικονομική σημασία, καθώς μια παρατεταμένη παραμονή των αποδόσεων πάνω από αυτό το όριο θα οδηγούσε σε περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Στο μεταξύ, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 92% για αύξηση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, έναντι 60% πριν από μία εβδομάδα. Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, μια τέτοια κίνηση θα ανεβάσει το εύρος-στόχο της Fed στο 3,75%-4,00% και θα αποτελέσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Fed από το 2023. Πάντως η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θεωρείται πλέον σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη.

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Το σημαντικότερο ερώτημα είναι τι μήνυμα θα δώσει ο πρόεδρος της Fed, αν δηλαδή θα παρουσιάσει την αύξηση ως μια περιορισμένη προσαρμογή ή εάν θα αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται για την αρχή ενός ευρύτερου κύκλου σύσφιξης.

Η Μέση Ανατολή παραμένει ο άλλος μεγάλος μακροοικονομικός κίνδυνος. Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας παραμένει εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, στερώντας από την αγορά μια σημαντική εναλλακτική εξαγωγική οδό, την ώρα που η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι μειωμένη.

Το Brent χθες ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 105,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα κινείται εκ νέου ανοδικά προς τα 108 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες σήμερα εμφανίζουν αρνητικά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,78%, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 0,97% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί 0,94%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.672,46 μονάδες με απώλειες 0,83%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 1,24% στις 3.192,37 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ αμετάβλητη παραμένει η Τράπεζα Κύπρου στα 10,52 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Alpha Bank (-1,74%) και ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς (-1,54%), ΕΤΕ (-1,32%), CrediaBank (-1,04%), Eurobank (-1,03%) και Optima Bank (-0,46%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,5 με μόλις 23 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 58 σε αρνητικό και 70 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 29,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,92 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,24%) στα 44,04 ευρώ και ακολουθούν ο ΔΑΑ (+0,57%), η LamdaDevelopment (+0,54%), η ΔΕΗ (+0,16%) και η Aktor (+0,10%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Aegean (-2,22%) στα 11 ευρώ και ακολουθούν οι Cenergy (-2,04%), Helleniq Energy (-1,75%), ΕΥΔΑΠ (-1,55%), Motor Oil (-1,37%), ElvalHalcor (-1,27%), Τιτάν (-1,07%) και Viohalco (-1%). Ηπιότερα υποχωρούν οι Jumbo (-0,70%), Metlen (-0,68%), Allwyn (-0,58%), Coca-Cola HBC (-0,56%) και ΟΤΕ (-0,10%).