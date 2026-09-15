Στα 33,4 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου για ΗΠΑ στο Ιράν - Τι κατέγραψε το Πεντάγωνο

Ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε «εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις» σε βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε «δεκάδες» αεροσκάφη.

Στα 33,4 δισ. δολάρια έως τις 29 Ιουνίου υπολογίζεται το κόστος του αμερικανικού πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έκθεση του Πενταγώνου, ενώ ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστροφές σε «εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις» σε βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε «δεκάδες» αεροσκάφη, σύμφωνα με το CNBC.

Tο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στην έκθεση προς το Κογκρέσο κατέγραφε την πορεία της σύγκρουσης έως τα τέλη Ιουνίου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται υλικές ζημιές ύψους 184 εκατ. δολαρίων σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις σε τέσσερις χώρες -το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- εξαιτίας ιρανικών πληγμάτων.

Η χρήση αμερικανικών πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα «στρατηγικά ελλείμματα στα αποθέματα και ανέδειξε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανικής βάσης για την αναπλήρωση των πυρομαχικών». Πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ «παράγουν περισσότερα κορυφαία και εξελιγμένα όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία μας».

Η έκθεση κατέγραφε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς F-35A που υπέστη φθορές από εχθρικά πυρά -πρόκειται για την πρώτη φορά που αεροσκάφος αυτού του τύπου παθαίνει ζημιές σε πολεμικές συνθήκες. Έως τα τέλη Ιουνίου, είχαν καταστραφεί τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-15E και ένα αεροσκάφος (προσβολής στόχων εδάφους) A-10 όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το κόστος του F-35A ανέρχεται στα 92 εκατ. δολάρια ανά σκάφος, ενώ το κόστος του F-15E ήταν 31,1 εκατ. δολάρια το 1998, όπως επισημαίνει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Τέλος, επτά αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ χάθηκαν επτά ελικόπτερα και περισσότερα από 30 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)., όπως τονίζεται καταληκτικά.