Premia Properties: Αύξηση 34% στη λειτουργική κερδοφορία το α' εξάμηνο

Αύξηση 21% στα έσοδα με ράλι 34% στη λειτουργική της κερδοφορία ανακοίνωσε η Premia Properties στο α' εξάμηνο, ενώ ενίσχυσε και την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Αύξηση 21% στα έσοδα με ράλι 34% στη λειτουργική της κερδοφορία ανακοίνωσε η Premia Properties για το α' εξάμηνο, ενώ ενίσχυσε και την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο. Ειδικότερα, η εισηγμένη μετρά 78 ακίνητα και 575 χιλ. τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία επενδύσεων να ανέρχεται σε €755,3 εκατ., αυξημένη κατά 9% σε σχέση με την 31.12.2025, με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και ισχυρούς λειτουργικούς δείκτες, με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος να διαμορφώνεται σε 7,1% και τη σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθώσεων (WAULT) σε 10,1 έτη την 30.06.2026. βλπ. Ορισμούς

Παράλληλα, πέτυχε συνέχιση επέκτασης επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ενεργή διαχείριση. Στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε η απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, ενώ τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική επένδυση στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & Resorts η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο και Κω (Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace) δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Στις φοιτητικές κατοικίες, τα ακίνητα σε Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα, Ρόδο και Αθήνα (Καισαριανή) εντάσσονται σταδιακά έως το τέλος του έτους στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, προσθέτοντας 370 δωμάτια και ανεβάζοντας το σύνολο των δωματίων υπό διαχείριση σε 765. Τέλος, ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου logistics στη Θεσσαλονίκη έναντι €17 εκατ. και εμπορικού ακινήτου στη Βούλα έναντι €1 εκατ.

Επίσης, κατέγραψε υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, με Ίδια Κεφάλαια Ομίλου €278,5 εκατ., καθαρό δανεισμό €467,0 εκατ. και σύνολο ενεργητικού €783,7 εκατ. Ο δείκτης Net LTV διαμορφώθηκε σε 62% έναντι 57% στο τέλος του 2025. Τον Απρίλιο 2026, η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου ύψους €150 εκατ., αναχρηματοδοτώντας το υφιστάμενο ομόλογο των €100 εκατ. και αντλώντας επιπλέον €50 εκατ. που θα διοχετευθούν σε αναπτυξιακούς σκοπούς, ενώ συνέχισε να αντλεί κεφάλαια με ευνοϊκότερους όρους μέσω του ΤΑΑ. Τέλος, η ICAP CRIF διατήρησε τον Σεπτέμβριο 2026 την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ για 2η συνεχόμενη χρονιά, κατατάσσοντάς την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Αναλυτικότερα, σημείωσε:

Αύξηση εσόδων κατά 21% και λειτουργικής κερδοφορίας (Προσαρμοσμένο EBITDA) κατά 34% σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025. Τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €18,8 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση, με βασικούς συντελεστές τα ξενοδοχεία (+63% σε ετήσια βάση) και τις φοιτητικές κατοικίες (+42% σε ετήσια βάση). Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν κατά 15% σε €4,7 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατ., έναντι €9,3 εκατ. το α' εξάμηνο 2025, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων (€2,1 εκατ. έναντι €4,0 εκατ.) και αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων που συνδέονται με την επέκταση του χαρτοφυλακίου.

Πειθαρχημένο προφίλ δανεισμού με ανταγωνιστικούς όρους και ανθεκτικότητα στις μεταβολές των επιτοκίων. Την 30.06.2026, το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώνεται σε 3,8%, ενώ η σταθμισμένη μέση διάρκεια των δανείων του ανέρχεται σε 7,8 έτη. Συνολικά, το 61% του υφιστάμενου δανεισμού φέρει σταθερό ή αντισταθμισμένο επιτόκιο, εκ του οποίου 31% αφορά το διαπραγματεύσιμο κοινό ομολογιακό δάνειο, 13% δανειακές συμβάσεις σταθερού επιτοκίου, 11% δανειακές συμβάσεις αντισταθμισμένες μέσω παραγώγων και 6% δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Προοπτικές για το β' εξάμηνο

«Τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεισφορά των επενδύσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2025, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να καταγράφουν διψήφια αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Προτεραιότητα του Ομίλου για το υπόλοιπο του 2026 αποτελεί η συνέχιση της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στα ξενοδοχεία ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της PREMIA στον κλάδο και αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στα αποτελέσματα του Ομίλου από το επόμενο έτος» τονίζεται.

«Η στρατηγική στόχευση της Εταιρείας δεν διαφοροποιείται, με τα ξενοδοχεία και τις φοιτητικές κατοικίες να παραμένουν οι βασικοί τομείς εστίασης της PREMIA, αντανακλώντας την εδραιωμένη παρουσία της Εταιρείας στους κλάδους αυτούς και τις θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές τους. Προτεραιότητα εξακολουθούν να είναι τα ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζεται η συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου παραμένει βασικό μέλημα, παράλληλα με την πειθαρχημένη διαχείριση του δανεισμού του Ομίλου» προστίθεται.

«H PREMIA προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας και για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, βασιζόμενη στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων εντός του 2025 καθώς και σε νέες επενδύσεις που αναμένεται σταδιακά να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εκτίμηση για συνολικά ενοποιημένα έσοδα μεταξύ €42 εκατ. και €43 εκατ. και λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) μεταξύ €29 εκατ. και €30 εκατ. για το 2026, παραμένει αμετάβλητη. Τέλος, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα και συνθήκες που παραμένουν ρευστά εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές στη στρατηγική της» καταλήγει.