Νέες απώλειες στις ευρωαγορές με βλέμμα στα επιτόκια των ΗΠΑ

Στο ταμπλό, οι τράπεζες είναι ο κλάδος που ηγείται των απωλειών, με πτώση 1,3%. Προσοχή σε Fed, ομόλογα και πετρέλαιο.

Τελευταία ενημέρωση 11:56

Σε νέα πολύμηνα χαμηλά υπεισέρχονται οι ευρωαγορές την Τρίτη, διευρύνοντας την πτώση τους καθώς οι traders σταθμίζουν την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με ράλι στις τιμές του πετρελαίου, τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων με αιχμή του δόρατος το 10ετές και την επικείμενη συνεδρίαση της FOMC για τα επιτόκια της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 0,71% στις 631,48 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,95% στις 6.200 μονάδες. Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει απώλειες 0,73% στις 25.254 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,76% στις 8.057 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολισθαίνει 0,79% στις 10.613 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακυλά 0,86% στις 51.187 μονάδες και στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώνεται 0,80% στις 19.410 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες είναι ο κλάδος που ηγείται των απωλειών, με πτώση 1,3% ενώ νέες πιέσεις ασκούνται από τα futures για το αργό πετρέλαιο Brent που ενισχύονται 1,2% την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 107 δολάρια ανά βαρέλι, διευρύνοντας ένα ράλι διαρκείας πολλών εβδομάδων που έχει οδηγήσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού» σε δυσθεώρητα ύψη.

Το Ριάντ κατηγόρησε επίσημα άτομα που υποστηρίζονται από το Ιράν και δρουν στο Ιράκ για ένα στοχευμένο πλήγμα στον αγωγό East-West. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η διαταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος και σε θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς, περιορίζοντας περαιτέρω τις προοπτικές για άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων, οι επενδυτές ομολόγων και μετοχών παγκοσμίως υιοθετούν αμυντική στάση, καθώς η Fed ξεκινά αργότερα την Τρίτη τη κρίσιμης σημασίας διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 90% ότι ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, και η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) θα αυξήσουν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, για πρώτη φορά από τα μέσα του 2023.

Παράλληλα, εν μέσω των επίμονων παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων, οι ομολογιακές αποδόσεις παραμένουν υψηλές: πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται κοντά στο 5%, που αποτελεί υψηλό 19 ετών (από το 2007) ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου -που θεωρείται το βαρόμετρο για την Ευρώπη- διατηρείται σταθερή στο 3,51%.

Πέρα από τους μακροοικονομικούς παράγοντες, συγκεκριμένα εμπόδια ανά κλάδο περιόρισαν τη δυναμική των growth stocks. Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι προμηθευτές ημιαγωγών σε Φρανκφούρτη και Άμστερνταμ διευρύνουν τις απώλειές τους, αφότου στελέχη των OpenAI και Anthropic απηύθυναν κοινή έκκληση για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων ΑΟ, με στόχο τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων διαχείρισης κινδύνου.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν αργότερα – συμπεριλαμβανομένου του δείκτη οικονομικού κλίματος της Γερμανίας – προκειμένου να εκτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο το εκρηκτικό κόστος ενέργειας και η νομισματική σύσφιξη από τις κεντρικές τράπεζες πλήττουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Πτώση στην Ασία

Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότερες μεγάλες αγορές της Ασίας: Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,01%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχασε 0,84%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi διολίσθησε 0,85%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,88%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite απώλεσε 0,53%, ενώ ο Shenzhen Composite κατέγραψε απώλειες 0,16%.