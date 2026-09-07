Γερμανία: Οι επιχειρήσεις «φωνάζουν» για ταχύτερες μεταρρυθμίσεις μετά τη νίκη της AfD

Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι «ένα σαφές μήνυμα για όλους τους ανθρώπους στο Βερολίνο και τον Καγκελάριο Μερτς» δηλώνει η ένωση ΜμΕ Γερμανίας.

Την ώρα που η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει από τον «σεισμό» που προκάλεσε η θεαματική νίκη του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας, οι λεγόμενες «Mittelstand» που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, καλούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υλοποιήσει επιτέλους τις δεσμευμένες μεταρρυθμίσεις για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

Απαιτείται επειγόντως μια αλλαγή πολιτικής για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας και τον περιορισμό της υποστήριξης προς τα λαϊκιστικά κόμματα, δήλωσε ο Christoph Ahlhaus, πρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδιακής ένωσης ΜμΕ, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι «ένα σαφές μήνυμα για όλους τους ανθρώπους στο Βερολίνο και τον Καγκελάριο Μερτς», δήλωσε ο Ahlhaus τη Δευτέρα σε συνέντευξή του. «Η απογοήτευση είναι πολύ, πολύ μεγάλη» τόνισε.

Οι παραδοσιακοί βιομηχανικοί τομείς της Γερμανίας, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τους κατασκευαστές χημικών και μηχανημάτων, βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, η υπερβολική γραφειοκρατία και η έντονη πίεση στις τιμές από τους Κινέζους ανταγωνιστές έχουν συμπιέσει τα κέρδη και έχουν οδηγήσει σε σαρωτικές αναδιαρθρώσεις, πυροδοτώντας φόβους μεταξύ των βιομηχανικών εργατών για τις οικονομικές τους προοπτικές.

Αρκετά κορυφαία στελέχη της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων των Christian Sewing, Διευθύνοντος Συμβούλου της Deutsche Bank, και Jochen Hanebeck, Διευθύνοντος Συμβούλου της Infineon, έχουν προειδοποιήσει για αρνητικές οικονομικές συνέπειες εάν τα ακροδεξιά κόμματα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να αποτρέψει τις επενδύσεις και να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την εύρεση και προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Ο Ahlhaus δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών δεν υποστηρίζει την πολιτική του AfD για λιγότερη οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη και επιβεβαίωσε ότι η καταστολή της μετανάστευσης θα μπορούσε να μετατραπεί σε «μεγάλο πρόβλημα» για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

«Η πολύ ισχυρή εμφάνιση του AfD είναι, πρώτα απ' όλα, ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα, αλλά όχι ακόμη ένα άμεσο γεγονός στην κεφαλαιαγορά», δήλωσε σε σημείωμά του ο Martin Lück, επικεφαλής στρατηγικής κεφαλαιαγορών της Franklin Templeton.

«Από την οπτική γωνία ενός επενδυτή, θα γινόταν προβληματικό εάν προέκυπταν αμφιβολίες σχετικά με την ενσωμάτωση του κράτους στην Ευρώπη, τη δημοσιονομική του αξιοπιστία, το άνοιγμά του σε ξένους εξειδικευμένους εργαζόμενους ή τη συνέχεια των ενεργειακών και βιομηχανικών πολιτικών του», είπε.

«Η Σαξονία-Άνχαλτ, ειδικότερα — η οποία εξαρτάται από νέες επενδύσεις και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό — δύσκολα μπορεί να έχει τέτοιες αμφιβολίες», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Bloomberg πριν από τις εκλογές της Κυριακής, ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, αντέκρουσε τους επικριτές και επέμεινε ότι η πολιτική του κόμματος θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων.

Πολλές εταιρείες «θέλουν να επενδύσουν εδώ στη Σαξονία-Άνχαλτ επειδή το βλέπουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ως πλεονέκτημα για την τοποθεσία, εάν έχουμε μια κυβέρνηση που παρέχει για άλλη μια φορά ασφάλεια σχεδιασμού», δήλωσε ο Ζίγκμουντ σε συνέντευξή του. Οι επιχειρήσεις «θέλουν να αφαιρέσουν εντελώς την ιδεολογία από την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και γενικά να δώσουν ξανά στις εταιρείες ελευθερία».

Εξαγωγές και ΑfD

Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει το χαμηλότερο ΑΕΠ ανά κεφαλήν από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας. Από την επανένωση της χώρας, η Σαξονία-Άνχαλτ έχει δει τον πληθυσμό της να μειώνεται πιο απότομα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, με τον αριθμό των κατοίκων να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο μεταξύ 1990 και 2024.

«Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα είναι μια καταστροφή και από οικονομικής άποψης, επειδή πρώτα απ 'όλα, είναι ένα αδιέξοδο», δήλωσε ο Marcel Fratzscher, επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών με έδρα το Βερολίνο, γνωστού ως DIW. «Όποιος έρθει ως επόμενη κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Και η Γερμανία χρειάζεται πολύ σκληρές μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, ο πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε ότι οι πολιτικές του ακροδεξιού κόμματος θα μπορούσαν να προμηνύουν καταστροφή.

«Αν κοιτάξετε τις συνέπειες αυτού που θέλει το AfD, θα ήταν μια τεράστια πτώση του ΑΕΠ, θα ήταν μια τεράστια αύξηση της ανεργίας», είπε. «Η Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Σχεδόν το ήμισυ του ΑΕΠ της Γερμανίας είναι εξαγωγές και το AfD θα καταστρέψει το οικονομικό μοντέλο με τρομερές - επίσης οικονομικές - συνέπειες».

Οι σημαντικές περικοπές σε βασικούς κλάδους, όπως των χημικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχουν πυροδοτήσει φόβους μεταξύ των εργαζομένων για τις οικονομικές τους προοπτικές. Η σαρωτικές αναδιαρθρώσεις, όπως το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen που εγκρίθηκε αργά την Πέμπτη, θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις γερμανικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Σαξονίας-Άνχαλτ.