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Σάντσεθ για νίκη AfD: «Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος»

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Σάντσεθ για νίκη AfD: «Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος»
Πέδρο Σάντσεθ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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«Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί», δήλωσε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί», δήλωσε σήμερα ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Μια κυβέρνηση, όπως αυτή του προοδευτικού συνασπισμού που έχουμε στην Ισπανία, είναι σήμερα πιο απαραίτητη παρά ποτέ. Ο κόσμος μας κοιτά», συνέχισε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πέδρο Σάντσεθ
Γερμανία
Γερμανία εκλογές
AfD
Ισπανία
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