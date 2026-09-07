Σάντσεθ για νίκη AfD: «Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος»

«Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί», δήλωσε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί», δήλωσε σήμερα ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Μια κυβέρνηση, όπως αυτή του προοδευτικού συνασπισμού που έχουμε στην Ισπανία, είναι σήμερα πιο απαραίτητη παρά ποτέ. Ο κόσμος μας κοιτά», συνέχισε ο Σάντσεθ απευθυνόμενος στους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ