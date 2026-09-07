ΓΣΕΕ: Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η απόσταση ανάμεσα σε μισθούς και κόστος ζωής

Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν το αυτονόητο: έναν μισθό που να επιτρέπει αξιοπρεπή ζωή, εργασία με δικαιώματα και πραγματική προστασία από την ακρίβεια».

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν επαρκής απάντηση στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και, ευρύτερα, η ελληνική κοινωνία: τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στο εισόδημα και το πραγματικό κόστος ζωής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Όπως σημειώνει η Συνομοσπονδία, «για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, η καθημερινότητα εξακολουθεί να καθορίζεται από τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, τη στεγαστική πίεση και τη διαρκή αβεβαιότητα για το αν το εισόδημα επαρκεί για τις ανάγκες του μήνα.

Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν το αυτονόητο: έναν μισθό που να επιτρέπει αξιοπρεπή ζωή, εργασία με δικαιώματα και πραγματική προστασία από την ακρίβεια».

Η ΓΣΕΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η αντιμετώπιση της πραγματικότητας που ζει η ελληνική κοινωνία «δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικά μέτρα, τα οποία δεν φαίνεται να αλλάζουν ουσιαστικά τη θέση των εργαζομένων απέναντι στη διαρκή αύξηση του κόστους ζωής».

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, «αυτό που απαιτείται είναι η πραγματική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, αποκατάσταση και ενίσχυση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της ακρίβειας.

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποτιμάται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Η χώρα χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό και όχι μια συρραφή προεκλογικών εξαγγελιών. Οφείλει να αποτυπώνεται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στην αγοραστική τους δύναμη και στη δυνατότητά τους να ζουν με αξιοπρέπεια από την εργασία τους.

Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία χρειάζονται πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην αιτία τους και όχι μόνο θα επιχειρούν να περιορίσουν τις συνέπειές τους».

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα ουσιαστικές λύσεις για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ισχυρές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και αποτελεσματική προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ