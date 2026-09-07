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Μασούτης: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών με 111 προϊόντα

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Μασούτης: Συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών με 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
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Μειωμένες τιμές έως 28% στα νωπά κρέατα και μεσοσταθμική μείωση 20% στα σχολικά είδη. Η συμμετοχή της Μασούτης στην εθελοντική πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Σημαντική είναι η συμμετοχή της αλυσίδας Διαμαντής Μασούτης στην εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως τρόφιμα και σχολικά είδη.

Η εθελοντική πρωτοβουλία για μειωμένες τιμές τέθηκε σε ισχύ στις 31 Αυγούστου, αναμένεται να έχει τετράμηνη διάρκεια και αφορά σε 1.740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών στο 9,5%.

Με 111 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας η Μασούτης, θα αυξηθούν σε πάνω από 130

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δ. Μασούτης συμμετέχει στη λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, προσφέροντας 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μειώσεις που φτάνουν έως και 22% σε κατηγορίες προϊόντων. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο αριθμός των προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας τα 130.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νωπά κρέατα, όπου καταγράφονται μειώσεις που φτάνουν έως και 28%, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη δέσμευση διατήρησης των τιμών για δύο μήνες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει σχολικά είδη, μια κατηγορία που κάθε χρόνο δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και αυξημένα έξοδα για τις οικογένειες, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Μασούτης συμμετέχει στη συγκεκριμένη κατηγορία με μειώσεις τιμών που φτάνουν μεσοσταθμικά έως το 20%.

Ενδεικτικά, οι μειώσεις σε επιλεγμένα σχολικά είδη διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τετράδιο μπλε, 50 φύλλων: 0,38 ευρώ, μείωση 36%.
  • Φωτοτυπικό χαρτί Α4, 500 φύλλων: 3,25 ευρώ, μείωση 17,5%.
  • Σακίδιο πλάτης με δώρο κασετίνα και σχολικό σετ: 9,49 ευρώ, μείωση 5%.

Επιπλέον μειώσεις λόγω ισχυρού προωθητικού πλάνου

Ταυτόχρονα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διατηρεί σε ισχύ το ισχυρό προωθητικό της πλάνο. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προσφορές που τρέχει η εταιρεία έρχονται ως επιπλέον μειώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τον καταναλωτή σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.

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