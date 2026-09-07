Σδούκου: «Επί Κυρ. Μητσοτάκη δεν συζητάμε για ελλείμματα, αλλά πώς θα μοιράσουμε το πλεόνασμα»

Στις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Mega TV και στα Παραπολιτικά FM, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πλήρες πακέτο μέτρων, που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030.

Αναφέρθηκε επίσης στην αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, θέτοντας το ζήτημα στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής του πρώην πρωθυπουργού και των επιλογών του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση και η παράταξη οφείλουν να επικεντρώνονται στα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

«Παρεμβάσεις για όλες τις κοινωνικές ομάδες»

Η κα Σδούκου σημειώνοντας αρχικά πως «πάντα οι ανάγκες της κοινωνίας είναι περισσότερες από τις πραγματικές δυνατότητες που έχει το κράτος και η κυβέρνηση», τόνισε το γεγονός πως η κυβέρνηση δεν προχωρά ποτέ σε παροχές «χωρίς να μπορούν να ικανοποιηθούν», αλλά αντίθετα «ό,τι λέει ο πρωθυπουργός, την ίδια χρονιά κιόλας το ψηφίζει, το υλοποιεί και σε λίγους μήνες το βλέπει ο κόσμος στην τσέπη του». Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η φετινή ΔΕΘ «για αυτό είδατε ένα πακέτο πάρα πολύ στοχευμένο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που πιέζονται και έχουν ανάγκη περαιτέρω στήριξης». Υπογράμμισε ότι «οι παρεμβάσεις αφορούν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους μισθωτούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες και τους νέους. Ειδικά οι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση στο ύψος των 400 ευρώ». Η ενίσχυση αυτή, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος πως «η πίτα μεγαλώνει» και αυτό θα φαίνεται διαρκώς στην τσέπη των πολιτών με αύξηση των εισοδημάτων τους.

«Έχουμε αλλάξει υπόδειγμα διακυβέρνησης»

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της η κ. Σδούκου τόνισε πως «ο πρωθυπουργός έθεσε συγκεκριμένους στόχους, ποσοτικούς στόχους, με στόχο την αύξηση του ΑΕΠ και την ενίσχυση των επενδύσεων, οι οποίες από τα 22 δισ. ευρώ το 2019 θα φτάσουν στα 60 δισ. ευρώ το 2030. Ακριβώς αυτό θα αλλάζει τη ζωή και την τσέπη κάθε πολίτη. Γι’ αυτό από έναν κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, το 2028 θα πάει στα 1.000 και θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ενώ ο μέσος μισθός, που είναι στα 1.500 ευρώ, ο στόχος είναι να φτάσει στα 1.800 το 2030».

Η εκπρόσωπος Τύπου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή υποδείγματος που έχει συντελεστεί, καθώς «ο πρωθυπουργός παρέλαβε το 2019 μια χώρα αποκαμωμένη από μια ολόκληρη δεκαετία κρίσης. Μια χώρα που για δεκαετίες ξόδευε λεφτά που δεν είχε» και «μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια περάσαμε στην άλλη όχθη του ποταμιού. Η χώρα αναπτύχθηκε, η οικονομία μεγάλωσε, αποκτήσαμε πλεονάσματα και σήμερα ο πολιτικός καβγάς είναι τελείως διαφορετικός. Δεν τσακωνόμαστε πια για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, τσακωνόμαστε για το πώς θα μοιράσουμε καλύτερα το περίσσευμα που δημιουργήσαμε, ποιος πρέπει να πάρει περισσότερα, πώς θα γίνει δικαιότερη η μοιρασιά, πώς αυτή η πρόοδος θα φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους. Και μόνο αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκινήσαμε, καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι αυτή η αλλαγή, μια αλλαγή που έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».

Το δις εξαμαρτείν του κ. Σαμαρά

Ερωτώμενη για τη δήλωση του πρωθυπουργού περί τεχνογνωσίας του κ. Σαμαρά στο να κάνει κακό στην παράταξη και την απάντηση του δεύτερου, η κα Σδούκου τόνισε ότι «δεν είναι κατανοητό γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ. Ούτε γιατί προκάλεσε τόσο εκνευρισμό στον κ. Σαμαρά. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, το γνωρίζουνε οι νεοδημοκράτες» σημειώνοντας τα εξής: «Το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στη συνέχεια στις εκλογές βρέθηκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με την Πολιτική Άνοιξη. Βρέθηκε απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ, συνέπραξε με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 1995, εμποδίζοντας στην πράξη τη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει άμεσα την εξουσία. Ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές του 1996, αλλά και στον Κώστα Καραμανλή στις ευρωεκλογές του 1999. Και, για να μην ξαναγράφουμε τώρα την ιστορία, την Πολιτική Άνοιξη δεν την έκλεισε επειδή ξαφνικά αποφάσισε να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, την έκλεισε όταν πλέον ο ελληνικός λαός είχε σταματήσει να την ψηφίζει. Άρα, όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη, περιγράφει κάτι που έχει ήδη συμβεί και μάλιστα όχι μία φορά. Και φτάνουμε σήμερα στο εξής. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κ. Σαμαράς; Να ξαναβρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία; Να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση και στην παράταξη από την οποία προήλθε; Να επαναλάβει, τριάντα και πλέον χρόνια μετά, το ίδιο πολιτικό έργο; Γιατί υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κ. Σαμαρά, όταν τα πράγματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται όπως ο ίδιος θα ήθελε, θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία σήμερα ασχολείται με τα πιο σημαντικά, και αυτά είναι όσα καθημερινά αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι διεθνείς εξελίξεις, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να υλοποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι απασχολεί τους πολίτες τι θα πει ο κύριος Σαμαράς».