Ιταλία: Ο Ταγιάνι εκφράζει τη λύπη του για τη νίκη της ΑfD, ο Σαλβίνι επιχαίρει

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και ηγέτης του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι περιέγραψε ως «τρομακτική είδηση» τη νίκη της AfD.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και ηγέτης του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι περιέγραψε ως «τρομακτική είδηση» τη νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις χθεσινές περιφερειακές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ ο συνάδελφός του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, σε αντίθεση, καλωσόρισε με χαρά το αποτέλεσμα.

«Είναι μια ηχηρή επιτυχία, η οποία υπογραμμίζει το ισχυρό αίτημα για αλλαγή, για ασφάλεια και για δουλειές», έγραψε στο X ο Σαλβίνι, ηγέτης της Λέγκας. «Φόβος; Τρόμος; Κίνδυνος; Όχι, ονομάζεται Δημοκρατία. Μια άλλη Ευρώπη είναι δυνατή».

Ο στρατηγός που έγινε πολιτικός Ρομπέρτο Βανάτσι , ο ηγέτης του νέου ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον (FnV), ήταν επίσης ενθουσιασμένος. «Η Ευρώπη αλλάζει», δήλωσε ο Βανάτσι. «Nessun dorma (κανείς ας μην κοιμηθεί)», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας τον τίτλο της εμβληματικής άριας από την τελευταία πράξη της όπερας Τουραντό του Πουτσίνι.

Κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης εξέφρασαν ανησυχία, λέγοντας ότι η νίκη της AfD δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο. «Το 44% της ψήφου που πέτυχε η Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία δεν είναι απλώς ένα τοπικό γεγονός», δήλωσε ο Σάντρο Ρουοτόλο, ευρωβουλευτής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD). «Είναι μια ένδειξη που θα πρέπει να ανησυχήσει όλη την Ευρώπη. Ένα αποτέλεσμα αυτού του μεγέθους στη Γερμανία, όπου η μεταπολεμική δημοκρατία οικοδομήθηκε εν μέρει με βάση τη συνεννόηση ότι αυτό που συνέβη δεν πρέπει να επαναληφθεί, καλεί για στοχασμό σε βάθος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ