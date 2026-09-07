Πού επικεντρώνονται οι πραγματογνώμονες για την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Ο χώρος έχει αποκλειστεί πλέον από δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας σε ακτίνα 500 μέτρων, καθώς ειδικά κλιμάκια «χτενίζουν» τον χώρο για συντρίμμια του Phantom.

Χωρίς καμία ενεργή εστία είναι από χθες, Κυριακή, η βιομηχανική περιοχή στη θέση Κοντίτα, στην Οινόη, όπου κατέπεσε το μοιραίο F-4E Phantom της 338 Μοίρας από το Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί πλέον από δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας σε ακτίνα 500 μέτρων, καθώς ειδικά κλιμάκια «χτενίζουν» τον χώρο για συντρίμμια του Phantom καθώς και άλλα δεδομένα, όπως η πορεία της συντριβής που αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία στους ερευνητές.

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