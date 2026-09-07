Σουηδία: Οι Φιλελεύθεροι φαίνεται να επιτυγχάνουν την είσοδό τους στη βουλή έπειτα από χρόνια

Η δημοσκόπηση της Novus πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.888 ψηφοφόρων κατά το διάστημα 1 με 5 Σεπτεμβρίου.

Το κυβερνών κεντροδεξιό μπλοκ στη Σουηδία πλησίασε και άλλο την αντιπολιτευόμενη κεντροαριστερά ενόψει των βουλευτικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Novus που δείχνει ότι οι Φιλελεύθεροι προβλέπεται να επιτύχουν το όριο του 4% για την είσοδό τους στη βουλή για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Ενώ προηγούμενες δημοσκοπήσεις παρέπεμπαν σε σχεδόν βέβαιη νίκη για την αντιπολίτευση υπό την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον, οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, μπορεί ακόμη να κερδίσει.

Η δημοσκόπηση της Novus, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το δίκτυο TV4, εμφανίζει ποσοστό στήριξης 50,3% για τα τέσσερα κόμματα της κεντροαριστεράς ενώ η τρικομματική κυβέρνηση και το άλλο κόμμα που την υποστηρίζει, οι Σουηδοί Δημοκράτες, φέρεται να συγκεντρώνουν 47,9%.

Η διαφορά ανάμεσα στα μπλοκ είναι 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Novus.

Ο ελάσσον εταίρος στον κυβερνώντα συνασπισμό, οι Φιλελεύθεροι, συγκεντρώνουν 4,3% στην πρόθεση ψήφου από 3,3%, και περνούν το απαιτούμενο όριο για να αποσπάσουν έδρες περιορίζοντας την ανησυχία ότι το κόμμα κινδυνεύει να χάσει τις 16 έδρες του και ο συνασπισμός την πλειοψηφία.

Πριν από τρεις εβδομάδες, η κεντροαριστερά εμφάνιζε προβάδισμα δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε δημοσκόπηση άλλης εταιρείας και τότε πολιτικοί επιστήμονες υποστήριζαν ότι το κενό αυτό δεν γεφυρώνεται μέχρι τις εκλογές.

Η δημοσκόπηση της Novus πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.888 ψηφοφόρων κατά το διάστημα 1 με 5 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ