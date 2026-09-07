Γερμανία: Συμφωνία Volkswagen με Aurelius Capital για πώληση εργοστασίου στο Όσναμπρουκ

Μετά το τέλος της παραγωγής αυτοκινήτων το 2027, η μονάδα θα μετατραπεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης δυνατοτήτων για την άμυνα και την ασφάλεια.

Στα βασικά σημεία της πώλησης του εργοστασίου της Volkswagen στο Όσναμπρουκ συμφώνησαν η εταιρία, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και ο επενδυτής Aurelius Capital, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Μετά το τέλος της παραγωγής αυτοκινήτων το 2027, η μονάδα θα μετατραπεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης δυνατοτήτων για την άμυνα και την ασφάλεια.

Το σχέδιο της συμφωνίας ορίζει ότι η Aurelius, ως ο κύριος μέτοχος, θα αναλάβει την Volkswagen Osnabrück GmbH μαζί με το κρατίδιο και στόχο τη διατήρηση του εργοστασίου και μακροπρόθεσμα. Στόχος της συναλλαγής είναι η διατήρηση της τοποθεσίας μακροπρόθεσμα και, σύμφωνα με το συμβούλιο εργαζομένων, η λύση που επιδιώκεται τώρα υπόσχεται απασχόληση για σχεδόν 1.400 από τους υπάρχοντες 1.800 υπαλλήλους. Αυτό θα παρείχε περίπου στα τρία τέταρτα του εργατικού δυναμικού συνεχείς προοπτικές απασχόλησης.

Το πρώτο έργο-κλειδί για το εργοστάσιο σχεδιάζεται να είναι μια συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael, η οποία παράγει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κατευθυνόμενους πυραύλους και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Είναι γνωστή ως ο κατασκευαστής του «Iron Dome», του συστήματος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την αντιμετώπιση πυραύλων και drones.

Η συνεργασία έχει ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα υπό την αιγίδα της νέας εταιρείας. «Σήμερα δημιουργούμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασία με τους Γερμανούς εταίρους μας με στόχο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία παράγεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία για την προστασία της Γερμανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rafael Γιοάβ Τούργκεμαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ