Πετρέλαιο: Κοντά σε υψηλό έξι εβδομάδων - Πάνω από 97 δολ. το Brent

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν 1,32% στα 97,55 δολ. το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους από τις 24 Ιουλίου στα 97,93 δολ.

Η σταθερά... ασταθής γεωπολιτική πραγματικότητα, με τις αντιπαραθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ να μην υποχωρούν και να διατηρούν τις ροές αργού στη Μέση Ανατολή σε χαμηλά επίπεδα, έστειλαν τις τιμές του πετρελαίου κοντά σε υψηλό έξι εβδομάδων τη Δευτέρα, πλησιάζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν 1,32% στα 97,55 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους από τις 24 Ιουλίου στα 97,93 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύεται κοντά στο πρόσφατο υψηλό έξι εβδομάδων, στα 92,32 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 83 σεντς ή 0,91%.

Στη σημερινή άνοδο, βασικό ρόλο έπαιξε η επίθεση που δέχθηκε τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία, το διυλιστήριο πετρελαίου Jazan της Saudi Aramco, όπως ανέφεραν οι Financial Times. Το διυλιστήριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, χτυπήθηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι, με τις ζημιές ήδη να καταγράφονται και να αξιολογούνται.

Η ομάδα έχει επιτεθεί στο παρελθόν στις ίδιες υποδομές, η τελευταία φορά τον Αύγουστο, η οποία προκάλεσε κάποιες καθυστερήσεις στην παραγωγή πετρελαίου.

Η επίθεση στις σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έρχεται μετά την δήλωση του Mohsen Rezaei, του νέου γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, την Κυριακή ότι η χώρα σχεδίαζε να αποκαλύψει μια «ζώνη αποκλεισμού» για να αποτρέπει την είσοδο πλοίων στο Ορμούζ.

Τα κέρδη της Δευτέρας έρχονται μετά την άνοδο του Brent κατά περίπου 8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI ενισχύθηκε σχεδόν κατά 10% μετά την επανέναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός στα ανοικτά των ακτών του νησιού Kharg, του σημαντικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν το Σάββατο ότι στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που ταξίδευαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών στο Ορμούζ, καθώς και τρία πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε άλλες περιοχές.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου αποτελούν μια «σημαντική κλιμάκωση», δήλωσε η Marisks, μια εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών.

«Τα εμπορικά πετρελαιοφόρα χρησιμοποιούνται τώρα σκόπιμα ως εργαλεία αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, αποδυναμώνοντας σημαντικά την προηγούμενη διάκριση μεταξύ στρατιωτικής αντιπαράθεσης και εμπορικής ναυτιλίας», πρόσθεσε.

Κατά μέσο όρο 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το Ορμούζ την ημέρα τις τελευταίες 10 ημέρες, ο χαμηλότερος από τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler τη Δευτέρα.

«Εάν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων αρχίσει να επιβραδύνεται σημαντικά, η αγορά θα μπορούσε να προβλέψει ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ προσφοράς. Και υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, επικεφαλής των αναλύσεων αγοράς στην Phillip Nova.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτοξευθούν έως και 120 δολάρια το βαρέλι εάν αυξηθούν οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας.

Ο ΟPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική του για την παραγωγή πετρελαίου για τον Οκτώβριο σε συνεδρίαση την Κυριακή, καθώς πρέπει να συμφωνήσει σε νέες ποσοστώσεις πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα παραγωγής.